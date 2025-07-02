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直落3火速橫掃同胞納爾迪　球王辛納強勢晉級溫網次輪

▲世界球王辛納（Jannik Sinner）晉級溫網次輪。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界球王辛納（Jannik Sinner）晉級溫網次輪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）台灣時間1日晚間在攝氏34度的高溫下迅速完成任務，以6比4、6比3、6比0直落3盤橫掃同胞納爾迪（Luca Nardi），強勢挺進溫網男單第2輪賽事。

這場比賽僅耗費1小時48分鐘，與冠軍競爭對手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）首輪苦戰5盤形成強烈對比；辛納此役表現穩健，13個破發點把握住5個，且未讓對手握有任何破發機會，展現世界第一的壓倒性統治力。

賽後，辛納在場邊受訪時表示：「我很高興能回到這裡，這對我來說是個很特別的地方，與另一位義大利人交手對我們來說當然有點可惜，但總得有一人晉級，我很高興是我，現場氣氛一如既往的棒，真的非常感謝大家，我知道天氣很熱又很潮，我已經不記得倫敦上一次這麼熱是什麼時候了。」

這場勝利是辛納自上月法網決賽錯失冠軍點、最終不敵艾卡拉茲後的首場大滿貫比賽，當被問及這場勝利是否象徵重啟時，辛納語氣堅定的說，「這是一個新的賽事，新的機會、新的挑戰，每次你只會遇到一位對手，所以我對今天的表現很滿意。」

「當然，我會試著繼續前進並享受在這裡比賽的過程，如果你不能在這些球場上找到樂趣，那真的很難說還能在哪裡享受比賽，我很高興能在這裡，我們拭目以待接下來會發生什麼。」

辛納最後透露，自己在哈雷站落敗後針對發球進行了大量訓練，「哈雷站結束後我們針對發球下了很多功夫，今天在關鍵時刻我發得特別好，比賽初段我們雙方都有點掙扎，回合不多，但我之後開始嘗試主動出擊，用力擊球，我對自己收尾的方式感到很滿意，希望這能替下一場比賽建立信心。」

關鍵字： ATP溫網

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