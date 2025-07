直落3火速橫掃同胞納爾迪　球王辛納強勢晉級溫網次輪

▲世界球王辛納(Jannik Sinner)晉級溫網次輪。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

義大利世界球王辛納(Jannik Sinner)台灣時間1日晚間在攝氏34度的高溫下迅速完成任務,以6比4、6比3、6比0直落3盤橫掃同胞納爾迪(Luca Nardi),強勢挺進溫網男單第2輪賽事。

Starting @Wimbledon with a win. Happy about today, let's keep going Respect to Luca for the battle pic.twitter.com/0XiD9cr9bv
July 1, 2025

這場比賽僅耗費1小時48分鐘,與冠軍競爭對手艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)首輪苦戰5盤形成強烈對比;辛納此役表現穩健,13個破發點把握住5個,且未讓對手握有任何破發機會,展現世界第一的壓倒性統治力。

賽後,辛納在場邊受訪時表示:「我很高興能回到這裡,這對我來說是個很特別的地方,與另一位義大利人交手對我們來說當然有點可惜,但總得有一人晉級,我很高興是我,現場氣氛一如既往的棒,真的非常感謝大家,我知道天氣很熱又很潮,我已經不記得倫敦上一次這麼熱是什麼時候了。」

Jannik Sinner breezes through to the second round #Wimbledon pic.twitter.com/D8aHd1OGUc — BBC Sport (@BBCSport) July 1, 2025

這場勝利是辛納自上月法網決賽錯失冠軍點、最終不敵艾卡拉茲後的首場大滿貫比賽,當被問及這場勝利是否象徵重啟時,辛納語氣堅定的說,「這是一個新的賽事,新的機會、新的挑戰,每次你只會遇到一位對手,所以我對今天的表現很滿意。」

「當然,我會試著繼續前進並享受在這裡比賽的過程,如果你不能在這些球場上找到樂趣,那真的很難說還能在哪裡享受比賽,我很高興能在這裡,我們拭目以待接下來會發生什麼。」

"Let's see what's coming"



Jannik Sinner has his sights set on a strong #Wimbledon campaign after his first round victory against fellow Italian Luca Nardi pic.twitter.com/oQoOUFL2Uq — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

辛納最後透露,自己在哈雷站落敗後針對發球進行了大量訓練,「哈雷站結束後我們針對發球下了很多功夫,今天在關鍵時刻我發得特別好,比賽初段我們雙方都有點掙扎,回合不多,但我之後開始嘗試主動出擊,用力擊球,我對自己收尾的方式感到很滿意,希望這能替下一場比賽建立信心。」