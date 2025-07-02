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看到野手登板就火大！大聯盟OB：勞資協議應納入限制

▲赫南德茲（Enrique Hernández）（圖／達志影像／美聯社）

▲赫南德茲（Enrique Hernández）（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟時常在比賽末段分數懸殊時，讓野手上場投球以節省牛棚戰力。不過，這種「野手登板」的安排引發多位退役球星不滿，甚至有希望在下一次的勞資協議中，對此作出嚴格限制的聲浪。

根據《USA Today》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，數位曾入選明星賽的退役球員向大聯盟與球員工會強烈建議，應大幅限制大比分落後時野手登板的次數。一名匿名的前球星表示：「這種安排糟蹋了比賽，也讓數據變得像鬧劇。有一天肯定會有人因此受傷，這種鬧劇應該停止。」

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現行規定允許球隊在以下情況派出野手登板：進入延長賽、落後8分以上的比賽，或是在9局上領先10分以上的情況。對於牛棚戰力吃緊的球隊而言，這是無奈之舉。例如道奇隊」赫南德茲（Enrique Hernández）本季已登板5次，隊友羅哈斯（Miguel Rojas）也投了3場。日前對教士一戰中，道奇在第6局就派出赫南德茲登板，引起網路熱議。

社群媒體上也出現大量討論與批評聲音，包括：「應該禁止這種行為」、「這是MLB的恥辱」、「根本不尊重對手」、「看到野手登板就火大」、「大家是不是忘了運動本該是有趣的？」

關鍵字： 大聯盟退役球星野手登板爭議MLB

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