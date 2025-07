溫網男單首輪連環爆冷　7號種子穆塞蒂遭世排126老將淘汰

▲義大利第7種子穆塞蒂(Lorenzo Musetti)溫網首輪遭淘汰。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

去年闖進溫網4強的義大利好手穆塞蒂(Lorenzo Musetti)本屆首戰即遭淘汰,成為今年賽會第4位首輪出局的Top10種子球員;面對從資格賽突圍、世界排名僅第126名的喬治亞老將巴希拉什維利(Nikoloz Basilashvili),穆塞蒂歷經4盤激戰,最終以2比6、6比4、5比7、1比6告負,無緣晉級。

Qualifier Nikoloz Basilashvili stuns last year’s semi-finalist and world No.7 Lorenzo Musetti in four sets.



The 33-year-old claims his first Grand Slam win in three years - what a performance! ???????? pic.twitter.com/YrUrfIXVe2