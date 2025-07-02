溫網男單首輪連環爆冷　7號種子穆塞蒂遭世排126老將淘汰

▲義大利第7種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）溫網首輪遭淘汰。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

去年闖進溫網4強的義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）本屆首戰即遭淘汰，成為今年賽會第4位首輪出局的Top10種子球員；面對從資格賽突圍、世界排名僅第126名的喬治亞老將巴希拉什維利（Nikoloz Basilashvili），穆塞蒂歷經4盤激戰，最終以2比6、6比4、5比7、1比6告負，無緣晉級。

Qualifier Nikoloz Basilashvili stuns last year’s semi-finalist and world No.7 Lorenzo Musetti in four sets.



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這場勝利是巴希拉什維利職業生涯第8場Top10勝利，同時也是他在大滿貫賽事中，首次擊敗前10名選手的成績；巴希拉什維利全場轟出48記致勝球，歷時2小時25分鐘拿下比賽，完成勝利。

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Lorenzo Musetti lascia Wimbledon al 1° turno!



L'azzurro paga il recente infortunio subito al Roland-Garros e, non al meglio della condizione, cede in quattro set al qualificato Basilashvili, che affronterà Sonego al 2° turno.… pic.twitter.com/vokkGMJHqw — Quindici Zero (@quindicizero) July 1, 2025

在第2球場上，穆塞蒂整體狀態明顯不佳，體能及移動能力皆未達最佳水準；「從比賽一開始我就在場上感到不自在，」穆塞蒂坦言，「隨著比賽進行，我真的越來越無法集中注意力，發球之後的回擊反應慢了很多，就連我平常很擅長的橫向移動，今天也彷彿從沒在這種場地打過球，今天的表現真的很糟糕。」

此役也是穆塞蒂第3次在溫網首輪出局，且同樣是第3次敗給排名低於自己百名開外的對手，穆塞蒂曾在2023年澳網輸給世排第186名的哈里斯（Lloyd Harris），美網則不敵世排第171名的卓格（Titouan Droguet）。

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Por primera vez en la Era Abierta, ocho jugadores entre los 10 mejores preclasificados -hombres y mujeres- fueron eliminados en la primera ronda de un Grand Slam.





???????? Alexander Zverev (N°3)

???????? Lorenzo Musetti (N°7)

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巴希拉什維利過去曾2度闖進溫網第3輪，這次他將力拚再創佳績，他下一戰將對上義大利名將索內戈（Lorenzo Sonego），後者稍早以6比3、6比4、6比2擊敗葡萄牙新秀法里亞（Jaime Faria）。