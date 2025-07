山本由伸「玩標槍」搭搖頭娃娃共演　網友笑翻：大谷一定會模仿

▲山本由伸搖頭娃娃。(圖/截自道奇X)

記者楊舒帆/綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸將於2日(台灣時間)對白襪先發,力拚本季第8勝。賽前一天,道奇球團釋出一段山本進行「標槍訓練」的影片,搭配3日主題贈品「搖頭娃娃」,該影片也在社群平台引發熱烈討論。

Don't miss Yoshinobu Yamamoto Bobblehead Night at Dodger Stadium on 7/2 presented by ANA!



????: https://t.co/36IUWLzvoH pic.twitter.com/zwbwLl7FLt