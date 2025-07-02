山本由伸「玩標槍」搭搖頭娃娃共演　網友笑翻：大谷一定會模仿

▲山本由伸搖頭娃娃。（圖／截自道奇X）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸將於2日（台灣時間）對白襪先發，力拚本季第8勝。賽前一天，道奇球團釋出一段山本進行「標槍訓練」的影片，搭配3日主題贈品「搖頭娃娃」，該影片也在社群平台引發熱烈討論。

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山本從歐力士時期就將標槍投擲納入訓練菜單，旅美後依舊維持習慣。影片中，山本與自己的搖頭娃娃「同框」演出。他在旁白中提到：「為了成為最棒的投手，必須斷絕雜念，全神貫注。」

標槍落地時揚起塵土，山本毫不受影響持續訓練，展現強大專注力。他更對搖頭娃娃開玩笑說：「你會幫我撿標槍嗎？不幫嗎？」結果娃娃冷靜回應：「不好意思，別妨礙我。」山本則露出無奈表情，增添不少趣味。

道奇官方表示，3日比賽將舉辦「山本由伸搖頭娃娃之夜」，呼籲球迷不要錯過。網友留言熱烈：「由伸太可愛了」、「搖頭娃娃神還原」等，展現山本高人氣與球迷喜愛程度。還有網友敲碗，「大谷翔平肯定會模仿，並對山本由伸說：『抱歉，不能有雜念。』」