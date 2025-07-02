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溫網首輪史詩級爆冷！　茲韋列夫一戰出局坦言「從沒這麼空虛過」

▲德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）溫網首輪爆冷出局。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）溫網首輪爆冷出局。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2025年溫網首輪爆出震撼彈，世界排名第72的法國好手林德克內赫（Arthur Rinderknech）歷經4小時44分鐘的5盤激戰，以7比6（3）、6比7（8）、6比3、6比7（5）、6比4驚險擊敗3號種子茲韋列夫（Alexander Zverev）；這場比賽是林德克內赫生涯首度擊敗世界前5選手，也首度晉級溫網第2輪。

這場比賽在台灣時間1日因溫網晚間11點的宵禁規定中斷，當時雙方戰成一盤平；恢復比賽後林德克內赫火力全開拿下第3盤，雖然他在第4盤搶7錯失5比3領先，但最終在決勝盤仍把握關鍵破發點，耗時4小時44分鐘完成驚天逆轉。

「我不知道從哪裡開始說，我的腿還在發抖，只是很高興這場比賽終於結束了，這項運動真的很困難，但這真是一個充滿情緒的時刻，」林德克內赫賽後激動表示。

「對上像茲韋列夫這樣的選手，世界第3，你幾乎不可能主導比賽，他這些年一直是頂尖選手，這是我首次擊敗前5選手，而且還是在世界最盛大的球場。」

對比林德克內赫的喜悅，茲韋列夫賽後則顯得情緒低落，這場失利是他自2019年以來，最早的大滿貫出局紀錄，也是本屆第4位首輪止步的前10種子；「我從沒這麼空虛過，對所有事情都提不起興趣，不只是網球，生活中也是一樣，」茲韋列夫坦言，「我不覺得是網球的問題，而是我內在需要找回些什麼，也許我這輩子第一次需要心理教練。」

「有時我在場上感覺非常孤單，我在心理上掙扎，這不是藉口，今天亞瑟值得獲勝，我只是感到非常非常孤單，這是我從沒感受過的自己，」茲韋列夫接著補充。

此役的關鍵時刻出現在決勝盤1比1時，茲韋列夫在40比0領先情況下遭林德克內赫逆轉破發，最終未能挽回頹勢，儘管如此，茲韋列夫最後仍給予對手高度肯定：「我想他今天表現得非常出色，說不定這是他生涯最佳一戰。」

關鍵字： 溫網ATP

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