溫網首輪史詩級爆冷！　茲韋列夫一戰出局坦言「從沒這麼空虛過」

▲德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev)溫網首輪爆冷出局。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2025年溫網首輪爆出震撼彈,世界排名第72的法國好手林德克內赫(Arthur Rinderknech)歷經4小時44分鐘的5盤激戰,以7比6(3)、6比7(8)、6比3、6比7(5)、6比4驚險擊敗3號種子茲韋列夫(Alexander Zverev);這場比賽是林德克內赫生涯首度擊敗世界前5選手,也首度晉級溫網第2輪。

Another French upset at Wimbledon! Arthur Rinderknech stuns Alexander Zverev in the first-round #Wimbledon pic.twitter.com/Ek4UcCYAb4

這場比賽在台灣時間1日因溫網晚間11點的宵禁規定中斷,當時雙方戰成一盤平;恢復比賽後林德克內赫火力全開拿下第3盤,雖然他在第4盤搶7錯失5比3領先,但最終在決勝盤仍把握關鍵破發點,耗時4小時44分鐘完成驚天逆轉。

「我不知道從哪裡開始說,我的腿還在發抖,只是很高興這場比賽終於結束了,這項運動真的很困難,但這真是一個充滿情緒的時刻,」林德克內赫賽後激動表示。

「對上像茲韋列夫這樣的選手,世界第3,你幾乎不可能主導比賽,他這些年一直是頂尖選手,這是我首次擊敗前5選手,而且還是在世界最盛大的球場。」

"The Centre Court surprise! ... The biggest win of his life!"@cbfowler on the call for Arthur Rinderknech's upset victory over third-seeded Alexander Zverev pic.twitter.com/lzrMmLoSVP