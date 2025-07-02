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喬科維奇驚險晉級溫網第2輪　坦言從「最佳狀態」瞬間跌落谷底

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）晉級溫網次輪。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）晉級溫網次輪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2025溫網男單首輪，賽史7屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）歷經苦戰，最終以6比1、6比7（7）、6比2、6比2力退法國好手穆勒（Alexandre Muller），喬帥成功晉級次輪，邁出爭取追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）8冠紀錄的第一步。

比賽開局，喬科維奇以全然掌控的姿態迅速拿下第1盤，展現他在草地球場的絕對優勢，然而第2盤比賽卻風雲變色，喬科維奇錯失6個盤末點後陷入苦戰，不僅體力下滑，還兩度請來隊醫治療。「我從感覺狀態絕佳的1盤半，瞬間跌到狀態最差的45分鐘，」賽後喬科維奇坦言這場比賽狀態起伏劇烈，「可能是腸胃不適，我掙扎了一陣，但吃了醫生的神奇藥丸後，體力慢慢回來，總算順利結束比賽。」

即便身體不適，喬科維奇依然展現出頂尖運動員的韌性，持續從底線來回奔跑，成功逼出穆勒的多次失誤；喬帥在第3與第4盤早早破發，拉開比數差距，並以堅定的信念與經驗鎖定勝局，這場勝利也讓喬科維奇將自己在溫網首輪的生涯戰績提升至20勝0敗。

雖然是自2018年以來最低的第6種子身份參賽，但喬科維奇的目標仍是明確無誤，追平費德勒的8冠紀錄。「如果我不相信自己有機會，我根本不會來這裡，」喬科維奇堅定表示，「我總是覺得自己有機會，我也贏得了這樣的信念，能夠一路拚到最後，我在溫網的表現一直是最穩定的。」

自2018年以來，喬科維奇在全英俱樂部出賽42場比賽中贏得40場，一共掃了4座溫網冠軍，僅有的2敗皆來自過去2年決賽，敗給衛冕冠軍、西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。喬科維奇此番再度踏上倫敦草地，目標明確，也再次用實力證明：即使經歷低潮，他仍是奪冠熱門的最大焦點。

關鍵字： ATP喬科維奇溫網

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