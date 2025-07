喬科維奇驚險晉級溫網第2輪　坦言從「最佳狀態」瞬間跌落谷底

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)晉級溫網次輪。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2025溫網男單首輪,賽史7屆冠軍、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)歷經苦戰,最終以6比1、6比7(7)、6比2、6比2力退法國好手穆勒(Alexandre Muller),喬帥成功晉級次輪,邁出爭取追平「瑞士特快車」費德勒(Roger Federer)8冠紀錄的第一步。

Novak Djokovic gets it done. Round 2. pic.twitter.com/SPhHf0lVDX

比賽開局,喬科維奇以全然掌控的姿態迅速拿下第1盤,展現他在草地球場的絕對優勢,然而第2盤比賽卻風雲變色,喬科維奇錯失6個盤末點後陷入苦戰,不僅體力下滑,還兩度請來隊醫治療。「我從感覺狀態絕佳的1盤半,瞬間跌到狀態最差的45分鐘,」賽後喬科維奇坦言這場比賽狀態起伏劇烈,「可能是腸胃不適,我掙扎了一陣,但吃了醫生的神奇藥丸後,體力慢慢回來,總算順利結束比賽。」

即便身體不適,喬科維奇依然展現出頂尖運動員的韌性,持續從底線來回奔跑,成功逼出穆勒的多次失誤;喬帥在第3與第4盤早早破發,拉開比數差距,並以堅定的信念與經驗鎖定勝局,這場勝利也讓喬科維奇將自己在溫網首輪的生涯戰績提升至20勝0敗。

The man is back



Novak Djokovic takes down Alexandre Muller 6-1, 6-7 (7), 6-2, 6-2 to reach R2 at #Wimbledon pic.twitter.com/m57QzQxhsc