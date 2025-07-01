小葛雷諾186公里強襲安打逆轉勝　藍鳥擊沉洋基

▲藍鳥當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在關鍵時刻挺身而出。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥今天（台灣時間1日）在主場羅傑斯中心以5比4氣走美東龍頭紐約洋基，在關鍵3連戰打響頭炮；這場勝利不僅穩固季中追趕趨勢，更象徵藍鳥球隊「正朝理想型態邁進」的重要一步。

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今天條紋軍派出明星左投羅丹（Carlos Rodón）對陣藍鳥強投薛茲爾（Max Scherzer）；4局上半洋基三壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）鎖定薛茲爾85英哩紅中滑球夯出右外野，洋基2比0先馳得點。

Jazz Chisholm Jr. is one of the best players in baseball right now and I don’t think it’s a debate pic.twitter.com/2qcg216F4b — Freddie (@YankeesSzn99) July 1, 2025

藍鳥打線則是在5局下半予以回應，小葛雷諾在得點圈有人時擊出帶有打點的滾地球，助隊追回1分，但洋基史坦頓（Giancarlo Stanton）在下個半局馬上敲出適時安打，條紋軍3比1維持領先。

An RBI single for Giancarlo Stanton! pic.twitter.com/sivEZVeh18 — Yankees Videos (@snyyankees) July 1, 2025

6局下半藍鳥軍團攻勢再起，施耐德（Davis Schneider）、史卓（Myles Straw）與路克斯（Nathan Lukes）輪番擊出安打率隊追至2比3，緊接著克萊門特（Ernie Clement）一棒建功助藍鳥扳平比分。

最終小葛雷諾補上一支時速高達115.7英哩（約186公里）的2分打點強襲安打，一舉穿越奇澤姆守備範圍，壘上2名跑者全部回來得分，藍鳥5比3正式超前，即便貝林傑（Cody Bellinger）8局開轟也難挽洋基頹勢，終場藍鳥5比4贏球，主場喜迎逆轉勝。

「這是一場偉大的勝利，我們每個人都做出貢獻直到最後，真的是一場很棒的勝利，」賽後小葛雷諾透過球隊翻譯時表示。

Cody Bellinger homers to right and cuts the deficit to 1 pic.twitter.com/Q5Nwjh64cP — Yankees Videos (@snyyankees) July 1, 2025

此役藍鳥主場觀眾氣氛熱烈，球迷們充分了解與分區領先洋基正面對決的意義，也期待這座城市未來三個月（甚至更久）持續有棒球熱潮上演。

總教練施奈德也稱讚現場氛圍，「今晚觀眾很棒，當你抬頭看到薛茲爾走出來時全場爆滿，那感覺真的不同，現在是6月，明天就是7月，也就是我們國家的國慶日（加拿大日），明天將是一場非常重要的比賽，對球隊、對整個國家來說都一樣，會很有趣。」

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「這就是我們打球的理由，」本戰主投5局送出7K的薛茲爾接著說，「大家都在拚、都在咬緊牙關奮戰，看到大家在落後時努力搶分，盧克斯甚至靠深遠傳球多跑一壘？這些細節累積起來，才是我們成為強隊的原因，他們是分區領先，我們就是要打敗他們，取而代之。」