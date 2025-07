小葛雷諾186公里強襲安打逆轉勝　藍鳥擊沉洋基

▲藍鳥當家球星小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)在關鍵時刻挺身而出。(圖/達志影像/美聯社)



多倫多藍鳥今天(台灣時間1日)在主場羅傑斯中心以5比4氣走美東龍頭紐約洋基,在關鍵3連戰打響頭炮;這場勝利不僅穩固季中追趕趨勢,更象徵藍鳥球隊「正朝理想型態邁進」的重要一步。

今天條紋軍派出明星左投羅丹(Carlos Rodón)對陣藍鳥強投薛茲爾(Max Scherzer);4局上半洋基三壘手奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)鎖定薛茲爾85英哩紅中滑球夯出右外野,洋基2比0先馳得點。

藍鳥打線則是在5局下半予以回應,小葛雷諾在得點圈有人時擊出帶有打點的滾地球,助隊追回1分,但洋基史坦頓(Giancarlo Stanton)在下個半局馬上敲出適時安打,條紋軍3比1維持領先。

6局下半藍鳥軍團攻勢再起,施耐德(Davis Schneider)、史卓(Myles Straw)與路克斯(Nathan Lukes)輪番擊出安打率隊追至2比3,緊接著克萊門特(Ernie Clement)一棒建功助藍鳥扳平比分。

最終小葛雷諾補上一支時速高達115.7英哩(約186公里)的2分打點強襲安打,一舉穿越奇澤姆守備範圍,壘上2名跑者全部回來得分,藍鳥5比3正式超前,即便貝林傑(Cody Bellinger)8局開轟也難挽洋基頹勢,終場藍鳥5比4贏球,主場喜迎逆轉勝。

「這是一場偉大的勝利,我們每個人都做出貢獻直到最後,真的是一場很棒的勝利,」賽後小葛雷諾透過球隊翻譯時表示。

此役藍鳥主場觀眾氣氛熱烈,球迷們充分了解與分區領先洋基正面對決的意義,也期待這座城市未來三個月(甚至更久)持續有棒球熱潮上演。

總教練施奈德也稱讚現場氛圍,「今晚觀眾很棒,當你抬頭看到薛茲爾走出來時全場爆滿,那感覺真的不同,現在是6月,明天就是7月,也就是我們國家的國慶日(加拿大日),明天將是一場非常重要的比賽,對球隊、對整個國家來說都一樣,會很有趣。」

「這就是我們打球的理由,」本戰主投5局送出7K的薛茲爾接著說,「大家都在拚、都在咬緊牙關奮戰,看到大家在落後時努力搶分,盧克斯甚至靠深遠傳球多跑一壘?這些細節累積起來,才是我們成為強隊的原因,他們是分區領先,我們就是要打敗他們,取而代之。」