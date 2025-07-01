獅首輪曾偉喆幻想與偶像陳鏞基同場　二輪哀宥宇留家鄉超開心

▲2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,曾偉喆。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台中報導

中華職棒選秀會上，死忠獅迷、國立體大19歲投手曾偉喆於首輪如願被統一7-ELEVEn獅隊選中，第二輪的哀宥宇也是來自台南的子弟，與獅隊都頗有淵源。

曾偉喆激動換上早已準備好的橘色領結，手拿獅隊紀念品，圓夢一刻難掩喜悅。來自獅迷家庭的他，自小觀賽支持獅隊，曾在社群分享童年接到劉芙豪傳球的回憶。業餘時期為投打二刀流，具備開轟實力，升上大學後專職投手，最快球速達150公里。

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曾偉喆解釋高中畢業未投入選秀，是認為當時尚未成熟，希望多磨練一年。選秀當下聽到名字被喊到，腦中一片空白，與家人開心擁抱。他對總教練林岳平充滿敬意，希望學習其投手心態，並表示進入職棒後不抱養成心態，而是以拚勝負為目標，希望在身體可承受的範圍內貢獻球隊。他也笑言今晚可能睡不著，並坦承曾幻想過站上投手丘、陳鏞基在背後守備的畫面，還開玩笑說過幻想自己是陳鏞基的下一棒。

第二輪平鎮投手哀宥宇表示，「自己是台南人，爸媽也是獅迷，他們很開心。我沒有特別喜歡的球隊，但很開心能加入台南的球隊。」爸爸從小到大擔任「專屬攝影師」，選秀這天也沒有錯過，為他紀錄每一刻。

談到對獅隊的印象，從元年到現在的元老球隊，餅總是很優秀的投手，最近獅隊缺投手戰力，「希望我可以幫助到球隊。」他握有「螃蟹球」，期待能成為武器球，給自己的目標是，希望各方面能一年比一年進步，成為可以成為穩定表現的選手。

▲2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,哀宥宇。（圖／記者李毓康攝）