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昔狀元艾頓「想贏球」主動尋求買斷　曾被爆常遲到、情緒化

▲▼拓荒者長人艾頓被家附近的冰層困住，被迫缺席對籃網的比賽。（圖／CFP）

▲艾頓將與拓荒者買斷合約，盼加盟「有贏球機會的球隊」。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

拓荒者中鋒艾頓（Deandre Ayton）與球隊達成買斷協議，預計成為自由球員。根據《ESPN》報導，是他主動提出買斷申請，明言希望加入「具備贏球環境的球隊」，擺脫重建期的波特蘭。但這位2018年狀元長人曾被自家記者爆料，「常遲到、情緒化」，帳面數亮眼，但影響力有限。

艾頓原本合約剩下3560萬美元，是2022年與太陽簽下1.33億美元合約的最後一年。即便他的薪資超過1410萬美元，一旦讓渡完成，將可自由與任何球隊簽約。《ESPN》記者謝爾朋（Ramona Shelburne）預料，「多支需要中鋒的球隊」將積極追求他。

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不過，艾頓從發跡地鳳凰城再到波特蘭，始終未能證明自己。《The Athletic》的拓荒者記者奎克（Jason Quick）今年2月還曾報導，球隊內部人士透露，艾頓常遲到、情緒化，表現如過去的拓荒者中鋒懷塞德（Hassan Whiteside），數據亮眼但實際影響力有限。

▲▼拓荒者長人艾頓被家附近的冰層困住，被迫缺席對籃網的比賽。（圖／CFP）

▲根據美媒報導，艾頓本季曾出現遲到與情緒化爭議。（圖／CFP）

艾頓在今年全明星周後迎來爆發，場均得分從13.8分暴漲至22.7分，但拓荒者戰績依舊低迷，僅拿下6勝22敗，淨效率值為聯盟倒數第4。艾頓當時曾說，「我下半季展現的內容，就是我整個職業生涯一直想證明的。」

2023-24賽季，艾頓為拓荒者出賽40場，場均能砍15.7分、10.7籃板，投籃命中率56.9%。但拓荒者後場失去一哥里拉德（Damian Lillard）後重組失利，整季助攻率與助攻失誤比聯盟墊底，也影響了這位傳統中鋒的發揮。

如今將成為自由球員，26歲的艾頓仍具潛力，但若想擺脫「數據空心化」與職業態度爭議的質疑，未來這一站將是他重塑形象的關鍵舞台。

關鍵字： 籃球NBA波特蘭拓荒者Deandre Ayton

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