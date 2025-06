國民新星伍德「單場遭4次敬遠」　齊名邦茲很開心：蠻了不起

players intentionally walked FOUR times in a game: andre dawson, barry bonds, roger maris, manny ramirez, gary templeton + JAMES WOOD pic.twitter.com/0btkJPd2RD

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

華盛頓國民22歲新星伍德(James Wood)今(30)日在對天使的比賽中,締造罕見紀錄,單場被敬遠(故意四壞保送)多達4次,成為繼2004年「全壘打王」邦茲(Barry Bonds)後,首位單場被敬遠4次的球員。

這場比賽國民在延長賽11局以7比4擊敗天使,但伍德幾乎整場都沒球打,天使對他連續祭出四壞保送。根據大聯盟自1955年開始正式紀錄故意四壞保送以來,伍德是史上第6位單場被敬遠4次的選手,之前僅有邦茲、曼尼(Manny Ramirez)、道森(Andre Dawson)、坦普頓(Garry Templeton)、馬里斯(Roger Maris)曾達此紀錄,同時也是國民(含前身蒙特婁博覽會 )的隊史首見。

