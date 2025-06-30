國民新星伍德「單場遭4次敬遠」　齊名邦茲很開心：蠻了不起

players intentionally walked FOUR times in a game:

andre dawson, barry bonds, roger maris, manny ramirez, gary templeton



+ JAMES WOOD pic.twitter.com/0btkJPd2RD — Washington Nationals (@Nationals) June 29, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

華盛頓國民22歲新星伍德（James Wood）今（30）日在對天使的比賽中，締造罕見紀錄，單場被敬遠（故意四壞保送）多達4次，成為繼2004年「全壘打王」邦茲（Barry Bonds）後，首位單場被敬遠4次的球員。

這場比賽國民在延長賽11局以7比4擊敗天使，但伍德幾乎整場都沒球打，天使對他連續祭出四壞保送。根據大聯盟自1955年開始正式紀錄故意四壞保送以來，伍德是史上第6位單場被敬遠4次的選手，之前僅有邦茲、曼尼（Manny Ramirez）、道森（Andre Dawson）、坦普頓（Garry Templeton）、馬里斯（Roger Maris）曾達此紀錄，同時也是國民（含前身蒙特婁博覽會 ）的隊史首見。

James Wood had an interesting day at the plate pic.twitter.com/5G6vcerseH [廣告]請繼續往下閱讀... June 29, 2025

「這真的很酷。」伍德賽後談到與邦茲齊名同個紀錄時開心地說，「如果有人把你的名字跟邦茲放在一起，那就已經蠻了不起了。」

國民外野手楊恩（Jacob Young）則打趣說，「有點可惜啦，對手做到這種程度蠻誇張，因為我很喜歡看他（伍德）打擊，他這季幾乎扛起我們的進攻，能看他站在打擊區就是特別。」

▲伍德單場遭敬遠4次。（圖／達志影像／美聯社）

今年是伍德首個完整的大聯盟球季，目前打擊三圍.283/.386/.552，OPS達.938排名全聯盟第5，另有22支全壘打並列大聯盟第6，不過國民整體火力只排聯盟第18（85轟），OPS更排第20（.704），因此未來對手在面對伍德時，極可能還會頻頻選擇敬遠。