湖人補強禁區機會來了！　NBA狀元長人被拓荒者「買斷」

▲艾頓與拓荒者達成買斷協議，今夏將成自由球員。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

2018年選秀狀元艾頓（Deandre Ayton）今（30）日傳出與拓荒者達成買斷協議，預計將在今夏成為自由球員。NBA記者西格爾（Brett Siegel）直呼這消息太震撼，亟需補強禁區的湖人被點名是潛在追求者之一。

現年26歲的艾頓在拓荒者效力兩季，上季共出賽40場皆為先發，繳出場均14.4分、10.2籃板、1.6助攻，是他生涯至今的「最低得分」賽季。儘管數據略有下滑，但NBA記者西格爾認為他仍具備為爭冠球隊帶來影響力的潛力，尤其若願意接受接近底薪合約，將吸引大批球隊出手。

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▲艾頓若願接受低薪，有望吸引多支爭冠隊伍追逐。（圖／CFP）

艾頓是2018年選秀狀元，生涯從太陽發跡，2023年被交易送到拓荒者，成為當年3方交易的一環，該交易促成了昔日波特蘭一哥里拉德（Damian Lillard）前往密爾瓦基公鹿。這位7呎長人生涯前5年皆待在鳳凰城，曾助隊打入2021年總冠軍賽。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，艾頓已與拓荒者達成買斷協議，待冷卻期過後，他有權與聯盟任一隊簽約，而湖人被點名是潛在追求者之一。

湖人在今年2月震撼將戴維斯（Anthony Davis）交易至獨行俠，換來唐西奇（Luka Doncic），導致內線出現空缺。現在執行了球員選項的天王詹姆斯（LeBron James）正緊盯注洛城高層的補強動作，他們是否會網羅艾頓備受矚目。