道奇史密斯本季攻守俱佳　打擊大爆發全因「身體舒服」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今(30)日作客以5比1擊退皇家,穩固國聯龍頭,此役除了年輕左投弗羅布萊斯基(Justin Wrobleski)在中繼6局無失分收下勝投外,4棒捕手史密斯(Will Smith)優異的配球與火力,也是本場奪勝的關鍵功臣。

弗羅布萊斯基此戰自2局起登板,6局僅被擊出3安打無失分奪下本季第4勝,完成個人3連勝,史密斯在場上全程帶領這位急速成長的左投,賽後他談到年輕搭檔的蛻變,「他現在能很好地掌控投球數,已經不再像以前那樣,場上因注意跑者而顯得慌亂,現在的投球節奏明快許多。」

Justin Wrobleski strikes out six over six dominant shutout frames. pic.twitter.com/1PX99JLpdo

史密斯也特別點出弗羅布萊斯基除了速球球速上看98英里外,更重要的是能在好球帶內建立優勢,「當然,速球夠快是一大利器,但他現在真正的進步是能控制好好球帶,把投球數導向對自己有利。」

不僅在防守引導投手,史密斯在打擊端同樣發揮長打威脅,6局上,他轟出中外野方向的本季第10號全壘打,為道奇再添保險分,他臉上掛著滿意笑容表示,「在這裡打全壘打真的需要很大的力量,不過我覺得今天擊出的球很夠力。」

Will Smith clears the wall to extend the @Dodgers lead in the 6th pic.twitter.com/pgyNKGU7ut