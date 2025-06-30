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道奇史密斯本季攻守俱佳　打擊大爆發全因「身體舒服」

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（30）日作客以5比1擊退皇家，穩固國聯龍頭，此役除了年輕左投弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）在中繼6局無失分收下勝投外，4棒捕手史密斯（Will Smith）優異的配球與火力，也是本場奪勝的關鍵功臣。

弗羅布萊斯基此戰自2局起登板，6局僅被擊出3安打無失分奪下本季第4勝，完成個人3連勝，史密斯在場上全程帶領這位急速成長的左投，賽後他談到年輕搭檔的蛻變，「他現在能很好地掌控投球數，已經不再像以前那樣，場上因注意跑者而顯得慌亂，現在的投球節奏明快許多。」

史密斯也特別點出弗羅布萊斯基除了速球球速上看98英里外，更重要的是能在好球帶內建立優勢，「當然，速球夠快是一大利器，但他現在真正的進步是能控制好好球帶，把投球數導向對自己有利。」

不僅在防守引導投手，史密斯在打擊端同樣發揮長打威脅，6局上，他轟出中外野方向的本季第10號全壘打，為道奇再添保險分，他臉上掛著滿意笑容表示，「在這裡打全壘打真的需要很大的力量，不過我覺得今天擊出的球很夠力。」

史密斯透露，本季能維持穩定火力關鍵在於身體狀態良好，「前2年總是有些小傷或不適，但今年真的都沒有，打從心底覺得在場上很舒服，很多環節都搭配得很好。」本季他以3成18的打擊率暫居國聯第1，並連5年寫下雙位數全壘打，對於道奇來說是攻守不可或缺的核心。

▲▼道奇史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯本季攻守俱佳，是道奇打線重要的一環。（圖／達志影像／美聯社）

 
關鍵字： MLB道奇弗羅布萊斯基史密斯

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