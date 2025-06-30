哈登「穩住快艇」獲2年23.7億續約　繼續搭檔雷納德爭冠

▲哈登續簽2年8150萬美元合約，將與雷納德繼續爭冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

3屆得分王哈登（James Harden）拒絕執行下季價值3630萬美元的球員選項，與快艇重新簽訂2年8150萬美元（約23.7億台幣）的新合約，其中第2年為球員選項並包含部分保障金額。這份合約代表哈登獲得加薪回報，也確保他與頭牌雷納德（Kawhi Leonard）在爭冠時程上保持一致。

哈登上季表現優異，繳出場均22.8分、8.7助攻、5.8籃板，外帶1.5抄截，還以129顆「後撤步三分」高居全聯盟之冠，帶領快艇在傷兵困擾下拿下50勝，最終排名西區第5，並成功入選年度第3隊。

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快艇籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）早在合約談判前便強調，「他是我們的第一優先目標，我們非常希望他留下，而且留下很久。」如今雙方順利以2年8150萬美元的價碼續約，快艇保有使用1410萬美元「非豪華稅」中產特例的空間。

▲哈登上季場均22.8分、8.7助攻，帶領快艇拿下西區第5戰績。（圖／達志影像／美聯社）

快艇上季面臨嚴峻考驗，陣中一哥雷納德因膝傷缺席超過兩個月，另一位招牌球星喬治又離隊，但哈登穩住了軍心，79場出賽是他個人自2016-17賽季以來的新高，總上場時間排名聯盟第5。他也是本季唯一達成1500分、500助攻、100抄截和50阻攻的球員。

值得一提的是，哈登助攻中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）209次，幫助對方打出生涯代表作，繳出場均16.8分、12.6籃板，命中率高達62.8%。