雄鷹5成勝率、第3名收官　洪總拍拍手盼季後賽：不是不可能

▲台鋼雄鷹以5成勝率結束上半季。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／台中報導

台鋼雄鷹上半季最後兩戰連勝中信兄弟，對戰兄弟取得5連勝佳績，並以30勝30敗完成上半季賽程，成功達成5成勝率。總教練洪一中賽後肯定子弟兵的表現。最後四戰接連對戰統一獅、中信兄弟都是爭冠A段班強隊，拿下3勝1敗，吳念庭也笑稱，「像在打封王戰。」

台鋼在2局下先被兄弟攻下1分，但吳念庭在3局上隨即扳平比數，兄弟3局下再度超前，台鋼在4局上發動猛攻，一口氣灌進6分奠定勝基，最終以8比6收下勝利。談到達成5成勝率洪總表示：「這是我們一開始設定的目標，沒想到剛好在第60場才完成。接下來還有60場要拚，大家再繼續交流、努力。」

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回顧上半季歷程，洪總坦言：「過程其實跌跌撞撞，年輕選手在守備上會出現離譜的失誤，但看到他們願意認真面對失敗，從中學習與成長，這一點值得給他們拍拍手。希望他們不要因此而自滿，因為路還很長。下半季還有60場，希望大家互相勉勵，爭取最後打進季後賽的機會。雖然難度很高，但不是不可能。」

至於這場關鍵收官戰，吳念庭笑說：「講得好像很有壓力，其實我們選手自己也知道這件事。而不管對方是要拚加賽或目標是什麼，我們也盡全力，就像在打封王戰一樣，給自己一點壓力。尤其最後四場對上統一獅與中信兄弟，讓年輕選手體驗高強度比賽，每一場都很關鍵，這四戰對我們士氣幫助很大。」