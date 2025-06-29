獅迷隔空歡呼？張肇元直呼很特別　借用「魚雷棒」棒打兄弟有心得

▲台鋼雄鷹張肇元。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／台中報導

台鋼雄鷹28日對戰中信兄弟，吳念庭5局上率先敲出安打超前比數，隨後張肇元補上一支深遠二壘安打，幫助球隊擴大至5比2領先。

由於戰況攸關統一獅爭冠，台南球場的許多球迷也緊盯這場比賽，當張肇元敲安的瞬間，現場甚至響起一陣歡呼聲。得知來自前東家球迷的反應時，張肇元笑說：「好特別的感覺！」

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回憶那一打席，張肇元表示：「當下沒有想太多，就是專注跟投手對決，跟著他的節奏走。」中信兄弟最終以4比8落敗，統一獅在另一地擊敗對手後，取得封王的絕對優勢，加上此戰台鋼在29日賽前，對戰8勝3敗、對統一3勝9敗。他笑言，「我也不知道為什麼對兄弟勝率高，但我們對統一如果能打成五五波，整體戰績可能會好一點。」

值得一提的是，張肇元此戰借用了吳念庭的「魚雷棒」，並繳出亮眼表現。他透露：「那支球棒是林家鋐跟吳念庭學長借的，我也拿來試試看。」他笑說：「可能用別人的球棒打比較好。」當球僮把球棒放回吳念庭的位置時，吳念庭還開玩笑地把球棒遞給張肇元說：「這你的球棒啦！」

談到嘗試「魚雷棒」的感想，張肇元表示：「一開始其實有點排斥，因為棒頭很粗，看起來會太重，可能不好控制。結果連自己原本的球棒都快控制不住了，所以就想試試看別人的球棒。」