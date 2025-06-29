洪總肯定雄鷹上半季：沒有大起大落　舉陳俊秀為例談板凳深度

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／台中報導

台鋼雄鷹邁入創隊第二年的一軍賽季，上半季最後一戰於29日登場，賽前戰績29勝30敗，力拚達成5成勝率。總教練洪一中總結表示，「我們這支球隊不會大起大落，不太可能出現5連勝或5連敗，每週大概維持2勝、3勝的節奏，跟去年比起來進步不少。」

回顧球隊整體表現，洪總坦言：「我們沒辦法去拚季冠軍，就以全年拚進前三名為目標。現在這樣的表現，已經算很滿意了。」

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新球隊最大挑戰在於板凳深度，洪總以陳俊秀為例，「我們這些主力球員沒有辦法休息，除非有受傷才會休息，大部分都正常出賽，上面和下面實力差太多，你看他們（指中信兄弟），（陳）俊秀可以閒著。職棒就是這樣，板凳深度強的球隊，就會站在有利位置。」

他補充，有時候選手前四場表現不錯，第五場就會疲勞，「年輕球員難免也會出現一些比較離譜的失誤，這就是成長過程中必須付出的代價。」

對於場上調度與是否換人，洪總也有自己的考量：「有些選手會讓他繼續打，關鍵是看他的未來性。如果是需要長期培養的對象，就必須忍受他現在的某些狀況。反過來說，如果是老將又沒什麼特別表現，就不會再浪費太多時間，會把機會留給年輕選手。」