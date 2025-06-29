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換掉李承燁戰績反而更差！　斗山熊進季後賽機率僅剩0.6%

▲李承燁。（圖／桃猿提供）

▲2019年來台灣開球的李承燁。（圖／桃猿提供）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

6月初撤換總教練的韓國職棒斗山熊，原以為只要李承燁下台，一切就會不同，結果事與願違，反而陷入更深的泥沼，截至昨（28）日，球隊已吞下3連敗，且勝率岌岌可危即將跌破4成，進軍秋季棒球（季後賽）的希望僅剩0.6%，幾乎告罄。

斗山熊26日不敵SSG登陸者，27日在昌原被NC恐龍以10比9逆轉，28日再以1比3輸給NC，遭遇3連敗。面對直接競爭的第8名球隊連續2場吞敗，使排名差距拉得更遠，到昨日為止，斗山熊戰績30勝3和45敗，勝率正好是40%。

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6月2日，總教練李承燁因戰績不佳自請下台，他在2023年首度執掌兵符就帶隊拿下第5名，去年更爬升到第4，罕見以新人教頭之姿連2年晉級秋季棒球，不過在本季前58場比賽僅打出23勝3和32敗，勝率只有41.8%，最終選擇離職。

重視數據分析的趙晟桓接任代理總教練，上任後，他強調球員應展現更多拚勁，並且積極啟用年輕選手，加上王牌投手郭彬與牛棚核心洪建熙傷癒復出，看似所有訊號都朝著斗山熊正面發展，然而，現實卻完全相反。

趙晟桓接掌後，戰績甚至比李承燁時期更差，李承燁帶隊勝率是41.8%，但在趙晟桓體制下的20場比賽，斗山熊僅打出35%勝率，「換帥效應」至今尚未出現。

另外，在6月2日李承燁請辭時，斗山熊落後第8名的NC恐龍僅3場，距離第5名的KT巫師也只差6.5場，但過了20場比賽後，斗山熊與第8名NC恐龍已拉開到7場差距，與第5名KT巫師更達9.5場，甚至與墊底第10名起亞虎的7.5場差距幾乎並行。

斗山熊要進軍秋季棒球的機會也幾近消失，李承燁辭職前，斗山熊的季後賽晉級率雖然僅9%，但還未完全絕望，如今只剩0.6%，瀕臨出局，恐成繼5月就跌到0%的墊底球隊起亞虎後，第2支提前告別季後賽的球隊。

不僅如此，趙晟桓帶領的斗山熊幾乎所有攻守數據都比李承燁時期更差，李承燁請辭前，斗山熊得分258（聯盟第6）、全壘打37（第8）、打擊率0.258（第4）、OPS 0.708（第6）、三振481（第3多）、防禦率4.14（第6）、WHIP 1.33（第5），屬聯盟中游偏下。

但在趙晟桓體制下的20場比賽，斗山熊表現更為差勁，僅得71分（第10）、全壘打11支（最少）、打擊率0.251（倒數第2）、OPS 0.650（第10）、防禦率5.62（第10）、WHIP 1.63（第10），只有三振數下降是正面訊號，隊伍實力正與糟糕的戰績逐漸吻合。

老將與外籍選手未能發揮關鍵作用，也是斗山熊近況慘澹的主因之一，主砲金宰煥在趙晟桓領軍下的18場比賽，打擊率雖維持0.296、OPS 0.798，但實際上長打完全消失，不僅一轟未得、且打點也僅有4分、長打率0.407，老將捕手梁義智除了19場比賽無任何全壘打外，打擊率更只有低迷的0.227。

春訓時曾被盛讚「怎麼能簽到這種投手」的外籍投手厄文（Cole Irvin），現在則變成「怎麼會簽到這種投手」，他在趙晟桓體制下3場先發就吞2敗、防禦率7.50，與季初判若兩人；外籍打者凱夫（Jake Cave）帳面數據不差，但缺乏洋砲應有的威脅感。

投手崩盤是斗山熊本季最嚴重的問題，郭彬6月3日歸隊後5場登板拿下2勝2敗、防禦率5.67；洪建熙5場就有4場失分，防禦率6.75；原被寄予「勝利組」厚望的崔志康在9場出賽防禦率高達12.60；崔勝容3場先發1勝2敗、防禦率8.79；李映河近10場防禦率5.59；就連守護神金澤延最近也頻繁救援失敗，近9場1勝2敗、防禦率3.38。

所幸，少數年輕選手展現潛力，金東準（打擊率0.300）、金民錫（0.319）、吳明鎮（0.326）等人都在有限機會中打出存在感，新人朴俊順16場出賽繳出0.265打擊率並敲出生涯首轟，新人林鐘誠也曾打出好表現，可惜因手指受傷休息1個月；投手崔民錫4場登板（其中2場先發）防禦率3.95，也展現球隊未來希望。

目前韓國職棒賽季已過半，要想追上仍在上演激烈5強戰的其他隊伍，必須出現驚人的反彈與連勝，然而從目前的比賽內容來看，似乎只證明了斗山熊的失敗並不只是總教練的問題。

關鍵字： 韓國職棒棒球KBO李承燁

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