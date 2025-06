紅雀「2局灌7分」逆轉守護者　4人創下生涯里程碑

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅雀今(29)日在客場以9比6逆轉擊敗守護者,他們在前4局一度以1比6落後,但靠著第5局2分;第6局5分大局,安打串聯徹底擊潰克里夫蘭牛棚,完成戲劇性翻盤,也收下本季第21場逆轉勝。

總教練馬莫(Oliver Marmol)賽後表示,紅雀向來擅長用「串聯安打」彌補長打火力不足的缺口,這場逆轉勝就是最好的寫照,「這支球隊整年都這樣打球,我們從來不會被比賽淘汰,對手先得到6分後,我們重新找回專注,一點一點追回來,第5局先拿2分,第6局開始串聯安打。」

第5局,多諾文(Brendan Donovan)先選到保送,溫恩(Masyn Winn)補上二壘安打,柏勒森(Alec Burleson)再擊出左外野安打追成3比6。

#STLCards manager Oliver Marmol resisted the temptation to pinch-hit for Victor Scott II with #Guardians lefty Tim Herrin on the mound. Scott delivered a double to plate two runs and tie the game at 6.



The Cards have rallied back from 6-1 and now lead 8-6. pic.twitter.com/9sMBmmQHdS