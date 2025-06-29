紅雀「2局灌7分」逆轉守護者　4人創下生涯里程碑

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅雀今（29）日在客場以9比6逆轉擊敗守護者，他們在前4局一度以1比6落後，但靠著第5局2分；第6局5分大局，安打串聯徹底擊潰克里夫蘭牛棚，完成戲劇性翻盤，也收下本季第21場逆轉勝。

總教練馬莫（Oliver Marmol）賽後表示，紅雀向來擅長用「串聯安打」彌補長打火力不足的缺口，這場逆轉勝就是最好的寫照，「這支球隊整年都這樣打球，我們從來不會被比賽淘汰，對手先得到6分後，我們重新找回專注，一點一點追回來，第5局先拿2分，第6局開始串聯安打。」

第5局，多諾文（Brendan Donovan）先選到保送，溫恩（Masyn Winn）補上二壘安打，柏勒森（Alec Burleson）再擊出左外野安打追成3比6。

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#STLCards manager Oliver Marmol resisted the temptation to pinch-hit for Victor Scott II with #Guardians lefty Tim Herrin on the mound. Scott delivered a double to plate two runs and tie the game at 6.



The Cards have rallied back from 6-1 and now lead 8-6. pic.twitter.com/9sMBmmQHdS — John Denton (@JohnDenton555) June 28, 2025

第6局，前5名打者都擊出安打，史考特二世（Victor Scott II）一棒掃出右中外野方向二壘安打追平比數，多諾文接著擊出高飛犧牲打反超，溫恩再以內野滾地球送回1分，比數瞬間逆轉為8比6。

值得一提的是，史考特二世是左打，賽前對左投打擊率僅0.179，6局時他登場面對守護者左投赫林（Tim Herrin），馬莫原考慮更換代打，但最終選擇相信史考特二世與打擊教練布朗（Brant Brown）在賽前修正動作的成果。

史考特二世回憶，「他（打擊教練布朗）試著讓我解放更多運動能力，不只是單純碰球就好，否則會讓我的運動天賦消失，今天試著把揮棒調得更靈活、時間點更好。」

▲史考特二世擊出關鍵追平安打。（圖／達志影像／美聯社）

紅雀這場比賽有許多人達成里程碑，新人斯萬森（Matt Svanson）拿下大聯盟首勝；梅頓（Phil Maton）在8局2出局滿壘時，三振掉代打的馬提尼茲（Angel Martínez），拿下生涯第500次三振；康崔拉斯（Willson Contreras）敲出大聯盟生涯第900支安打；終結者海斯利（Ryan Helsley）則收下生涯第100次救援成功。

「很不真實，因為在場上時其實不會去想這些，不過當你冷靜下來去看100次救援，可能沒多少人能辦到吧。」海斯利賽後感性地說。

紅雀目前已取得5連客場勝利，這是自2021年最後11場賽季連勝以來首次，同時也是自2015年以來首次在克里夫蘭贏得系列賽，球隊在近12場贏下9場，持續在國聯中區與外卡競爭，僅落後分區龍頭3.5場勝差。

今天繳出3安、1打點的溫恩表示，紅雀從春訓起就強調「堅韌」這個關鍵字，「我們的主場球場本來就不容易打全壘打，所以一直強調要能把安打串聯，今天能一支接一支真的很關鍵，我們覺得從來沒被比賽淘汰過。」