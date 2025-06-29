運動雲

>

紅雀「2局灌7分」逆轉守護者　4人創下生涯里程碑

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紅雀今（29）日在客場以9比6逆轉擊敗守護者，他們在前4局一度以1比6落後，但靠著第5局2分；第6局5分大局，安打串聯徹底擊潰克里夫蘭牛棚，完成戲劇性翻盤，也收下本季第21場逆轉勝。

總教練馬莫（Oliver Marmol）賽後表示，紅雀向來擅長用「串聯安打」彌補長打火力不足的缺口，這場逆轉勝就是最好的寫照，「這支球隊整年都這樣打球，我們從來不會被比賽淘汰，對手先得到6分後，我們重新找回專注，一點一點追回來，第5局先拿2分，第6局開始串聯安打。」

第5局，多諾文（Brendan Donovan）先選到保送，溫恩（Masyn Winn）補上二壘安打，柏勒森（Alec Burleson）再擊出左外野安打追成3比6。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第6局，前5名打者都擊出安打，史考特二世（Victor Scott II）一棒掃出右中外野方向二壘安打追平比數，多諾文接著擊出高飛犧牲打反超，溫恩再以內野滾地球送回1分，比數瞬間逆轉為8比6。

值得一提的是，史考特二世是左打，賽前對左投打擊率僅0.179，6局時他登場面對守護者左投赫林（Tim Herrin），馬莫原考慮更換代打，但最終選擇相信史考特二世與打擊教練布朗（Brant Brown）在賽前修正動作的成果。

史考特二世回憶，「他（打擊教練布朗）試著讓我解放更多運動能力，不只是單純碰球就好，否則會讓我的運動天賦消失，今天試著把揮棒調得更靈活、時間點更好。」

▲▼紅雀史考特二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲史考特二世擊出關鍵追平安打。（圖／達志影像／美聯社）

紅雀這場比賽有許多人達成里程碑，新人斯萬森（Matt Svanson）拿下大聯盟首勝；梅頓（Phil Maton）在8局2出局滿壘時，三振掉代打的馬提尼茲（Angel Martínez），拿下生涯第500次三振；康崔拉斯（Willson Contreras）敲出大聯盟生涯第900支安打；終結者海斯利（Ryan Helsley）則收下生涯第100次救援成功。

「很不真實，因為在場上時其實不會去想這些，不過當你冷靜下來去看100次救援，可能沒多少人能辦到吧。」海斯利賽後感性地說。

紅雀目前已取得5連客場勝利，這是自2021年最後11場賽季連勝以來首次，同時也是自2015年以來首次在克里夫蘭贏得系列賽，球隊在近12場贏下9場，持續在國聯中區與外卡競爭，僅落後分區龍頭3.5場勝差。

今天繳出3安、1打點的溫恩表示，紅雀從春訓起就強調「堅韌」這個關鍵字，「我們的主場球場本來就不容易打全壘打，所以一直強調要能把安打串聯，今天能一支接一支真的很關鍵，我們覺得從來沒被比賽淘汰過。」

關鍵字： MLB棒球紅雀

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「真的搞不懂」大谷翔平對皇家左投神秘球路開轟　美主播驚呆了

「真的搞不懂」大谷翔平對皇家左投神秘球路開轟　美主播驚呆了

大谷創93年來首見神紀錄　羅伯斯驚嘆：形容詞已經用完了

大谷創93年來首見神紀錄　羅伯斯驚嘆：形容詞已經用完了

大谷狂飆旅美最快164　皇家強打苦笑：為什麼對我投這麼快

大谷狂飆旅美最快164　皇家強打苦笑：為什麼對我投這麼快

道奇9局滿壘弗里曼「神撈」守下勝利　球迷驚嘆：值千金的美技

道奇9局滿壘弗里曼「神撈」守下勝利　球迷驚嘆：值千金的美技

大谷翔平飆大聯盟生涯最快球速163.7公里　先發兩局無失分

大谷翔平飆大聯盟生涯最快球速163.7公里　先發兩局無失分

「控球之神」保羅決心返洛杉磯打球　名記：來湖人能讓詹皇開心

「控球之神」保羅決心返洛杉磯打球　名記：來湖人能讓詹皇開心

40歲詹皇再戰1季！預計執行15.2億球員選項　湖人面臨重要抉擇

40歲詹皇再戰1季！預計執行15.2億球員選項　湖人面臨重要抉擇

統一獅爭冠林詔恩續投保留賽　樂天接手人選出爐

統一獅爭冠林詔恩續投保留賽　樂天接手人選出爐

勇士正式向庫明加提合格報價　美記：他是熱火的優先目標

勇士正式向庫明加提合格報價　美記：他是熱火的優先目標

大谷翔平沒「催球速」想法　表態恐無法參加全壘打大賽

大谷翔平沒「催球速」想法　表態恐無法參加全壘打大賽

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

熱門新聞

「真的搞不懂」大谷翔平對皇家左投神秘球路開轟　美主播驚呆了

大谷創93年來首見神紀錄　羅伯斯驚嘆：形容詞已經用完了

大谷狂飆旅美最快164　皇家強打苦笑：為什麼對我投這麼快

道奇9局滿壘弗里曼「神撈」守下勝利　球迷驚嘆：值千金的美技

大谷翔平飆大聯盟生涯最快球速163.7公里　先發兩局無失分

「控球之神」保羅決心返洛杉磯打球　名記：來湖人能讓詹皇開心

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷對神秘球路也開轟　美主播驚呆

2大谷創93年來首見神紀錄　羅伯斯驚嘆

3大谷旅美最快164　皇家強打苦笑

4道奇9局弗里曼「神撈」守下勝利

5大谷翔平飆旅美最快球速163.7公里

最新新聞

1獅迷隔空歡呼？張肇元直呼很特別

2新北市巡迴運動指導　企業包班運動課程免費申請

3平野惠一還原當下：沒有要挑戰

4洪總滿意小鷹五成勝率

5統一備妥5000條封王彩帶　慶祝不能噴香檳

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「氛圍很不一樣！」　羅戈今晚當季後賽投...若加賽登板也OK

范玉禹給意見收到效果　黃保羅看學長徐若熙「乾淨俐落」

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

黃保羅力投8局讓牛棚休息　鋒總：非常謝謝他

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366