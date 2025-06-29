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勇士正式向庫明加提合格報價　美記：他是熱火的優先目標

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士向庫明加提出790萬美元合格報價，他成為受限自由球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士29日凌晨正式向「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）提出790萬美元合格報價，讓他成為受限自由球員，台灣時間7月1日清晨6點起，他將有資格聽取其他球隊報價，勇士則擁有匹配權，並可選擇先簽後換。NBA記者西格爾（Brett Siegel）表示，這位22歲新星已成熱火補強的優先目標之一。

庫明加2021年以首輪第14順位被勇士選中，本季與球隊未能提前續約。他2024-25賽季出賽47場，場均15.3分、4.6籃板，投籃命中率45.4%，不過今年1月初遭逢腳踝傷勢，缺陣多達31場，重返陣容後又因巴特勒（Jimmy Butler）加盟導致定位不明，季後賽首輪對火箭甚至有4場遭DNP（登錄卻未上場），徹底跌出輪替。

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▲▼勇士柯瑞、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加在季後賽次輪對灰狼爆發，證明自己仍具進攻威脅。（圖／達志影像／美聯社）

不過在次輪對灰狼的系列賽，在天王柯瑞（Stephen Curry）受傷後，庫明加終於獲得機會，最後4戰繳出場均24.3分、命中率55.4%的亮眼表現。庫明加近日公開坦言，渴望成為「偉大」的球員，但在金州始終未能獲得機會。

記者西格爾指出，熱火已將庫明加列為優先補強目標之一，這位前場新星的未來似乎不在勇士。不過灣區高層要考量的是，現在就「先簽後換」將他送走，還是與他簽下新約，等到交易截止日前再出手。

若現在進行「先簽後換」，依規定僅有50%的薪資可用於配平。如果庫明加先與勇士簽下一份年薪約3000萬美元的合約，整份薪資可在交易截止日前完整用作配平條件。這種時間差所帶來的交易彈性與籌碼價值，正是勇士管理層需要審慎衡量之處。

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳出熱火對庫明加很感興趣。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jonathan Kuminga邁阿密熱火

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