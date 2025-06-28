公牛交易送走「球哥」卻沒換到選秀權　騎士迎來完美拼圖？

BREAKING: The Chicago Bulls are trading Lonzo Ball to the Cleveland Cavaliers for Isaac Okoro, sources tell ESPN. pic.twitter.com/W0FTrRhe7y — Shams Charania (@ShamsCharania) June 28, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA深夜又出現交易，公牛將膝傷纏身的2017年榜眼「球哥」博爾（Lonzo Ball）送到騎士，換回24歲防守悍將奧科羅（Isaac Okoro）。這筆交易因公牛未換得任何選秀權，再度引發外界對芝加哥高層管理決策的質疑，NBA記者西德里（Evan Sidery）直言，「令人困惑的操作仍在持續。」

27歲的「球哥」博爾的職業生涯可謂本世紀最曲折之一，這位前UCLA全美明星後衛曾備受矚目，生涯前5年卻換了3個東家，從湖人發跡，輾轉待過鵜鶘、公牛，在2024-25賽季復出前，他一度因嚴重的膝傷連2季報銷，在剛結束的賽季出賽35場，場均繳出7.6分、3.4籃板、3.3助攻。

24歲的奧科羅則是2020年首輪第5順位新秀，生涯5季皆效力克里夫蘭，曾入選年度新秀陣容，以穩健防守與體能條件見長。

《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）率先披露這筆交易後，專家與球迷反應不一。《CBS 體育》記者昆恩（Sam Quinn）直言，這筆交易不合邏輯，奧科羅並不是博爾最理想的交易對價，「你只能祈禱自己剛好有一個他們『非理性喜歡』的年輕球員。」

另一位記者西德里指出， 這已是公牛連續第2年將主力後衛「拱手讓人」卻一籤未得，去年他們將防守專家卡魯索（Alex Caruso）送至雷霆換來吉迪（Josh Giddey），如今又將博爾送往騎士，卻未取得任何選秀權，甚至連未來次輪籤也沒有，「芝加哥令人困惑的操作仍在持續。」

▲公牛將「球哥」博爾交易送到騎士。（圖／達志影像／美聯社）

至於騎士可能撿到寶，《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）認為博爾若能保持健康，將會是「騎士的完美拼圖」，稱他已蛻變為不錯的射手、優秀的串聯者與可靠的防守者，「幾乎能融入他們任何陣容組合中」，以交易成本來說，值得一試，雖然「球哥」的健康狀況是風險。

公牛記者強森（K.C. Johnson）則指出，博爾早在交易消息傳出前就被評為「可交易資產」，而奧科羅的薪資雖影響2026-27賽季公牛的薪資空間，但年輕有經驗的他正符合芝加哥的建隊藍圖。