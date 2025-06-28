睽違20年有望重現加賽戲碼？當年主角林英傑、葉君璋敲碗「吃瓜」

▲葉君璋、林英傑 。（圖／本報資料照）

記者王真魚／桃園報導

中華職棒上半季尾聲，統一獅與中信兄弟有可能以相同戰績收尾，將觸發20年來首度「加賽」爭冠局面。這樣的劇情若成真，將是中職繼2005年後，再次出現封王戰加賽。當年身處這場歷史性戰役中的味全龍總教練葉君璋與樂天桃猿投手教練林英傑，今日談起當年難忘回憶，紛紛敲碗「期待再來一次」。

2005年誠泰Cobras與興農牛上半季戰績同為28勝20敗2和，最終於7月21日在嘉義市立棒球場進行加賽，吸引逾萬名球迷進場觀戰。當時年僅24歲的林英傑擔任先發，他坦言得知自己要投加賽時其實很驚訝，「教練說可能會派我先發，我心裡想還有小雞（林恩宇）啊，怎麼會是我？他說我狀況比較好。」

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林英傑這一戰狀況極佳，主投8局無失分，只被敲2支安打、送出5次三振，壓制當年火力不俗的興農打線。「那是我人生第一次投加賽，也第一次碰到這種比賽，很特別。」

回想前一場在台南，林英傑說，「統一是林岳平丟，我們是小雞，結果被1比0完封，結束後就留在球場透過大螢幕看興農在花蓮的比賽，大概8局，中信還是落後，那時就覺得應該是對興農了。」

最後確認會對上興農，林英傑難掩興奮，「那是我人生第一次經歷加賽，那場比賽氣氛緊張，觀眾爆滿，現場張力十足，內心其實是滿興奮、滿爽的。」

林英傑透露，接到要先發的通知後，接著就是思考如何調整狀態應戰，「後面贏球的過程滿舒服的。」

「距離上次加賽已經過了20年，如今又有機會再看到，真的非常難得。」林英傑直言，打加賽的氛圍就像季後賽，和例行賽的張力完全不一樣，準備心境也不同。

他笑說，「希望他們也來加賽一下，感覺會滿有趣的！ 這種兩隊碰頭才知道誰是上半季冠軍才是好看，到時一定都是派最好的陣容，大家都會關注到底哪一隊勝出。」

當年加賽的另一端主角，正是現任味全龍總教練葉君璋，「那場在嘉義，真的滿不可思議的，打了60場，最後還得靠一場比賽定生死，真的很有趣。」

葉君璋對當年加賽的細節已經有些模糊，甚至忘了自己曾敲出安打，經記者提醒是唯二敲安的打者後，他驚訝笑回，「是喔，我怎麼這麼厲害！」

另外一安則是游擊手王世驊，葉總一度疑惑，怎麼不是鄭兆行，隨後直呼，「喔，我想起來了，阿浪（鄭兆行）那時應該是受傷。」他笑稱，「他常常受傷，我都虧他是易碎品，需要小心輕放。」

葉總直言，當時的加賽張力之高，儘管如此，還是提醒自己不要有太強的得失心，「畢竟還有下半季要打。」

對於今年有機會再現加賽戲碼，葉總也敲碗，「當然期待啊，那時候觀眾真的很多！」