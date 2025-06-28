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周天成領銜台灣10組人馬挺進美國賽4強　男雙「金包銀」

▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球好手在BWF超級300系列美國公開賽強勢出擊，單日締造10組人馬挺進4強的傲人成績，包括男單一哥周天成、22歲新星廖倬甫，男雙更是包辦4強全部席次，提前鎖定冠軍，女雙則有3組晉級，混雙也有1組闖關成功。

男單方面，台灣一哥周天成以頭號種子之姿出戰，在8強面對加拿大選手賴浩俊，先逆轉以21比19搶下首局，再以21比8強勢收下第2局，順利晉級4強，接下來將與印度新星謝堤（Ayush Shetty）爭搶決賽門票。22歲新星廖倬甫也爆冷直落二擊敗日本第12種子西本拳太，首度晉級超級300系列賽男單4強。

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▲▼台灣一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

男雙項目由4組台灣選手包辦4強席次，賴柏佑、蔡富丞將對決江建葦、吳軒毅，陳政寬、林秉緯則要交手何志偉、黃睿璿，提前鎖定冠軍獎盃；這是繼2010年方介民、李勝木後，台灣男雙再度問鼎美國賽冠軍，且已確定包辦冠亞軍。

女雙也傳捷報，3組人馬挺進準決賽。頭號種子許尹鏸、林芝昀將與許雅晴、宋祐媗上演「台灣內戰」，張淨惠、楊景惇則要挑戰泰國組合；若順利奪冠，將是繼2010年程文欣、簡毓瑾後，台灣首次有女雙組合在美國賽封后。台灣混雙項目唯一代表陳政寬、許尹鏸4強預計對上丹麥組合。

關鍵字： 羽球BWF美國賽周天成廖倬甫

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