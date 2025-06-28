羅伯斯力挺「不調離第2棒」　貝茲敲出致勝安打

▲貝茲擊出致勝安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇明星游擊手貝茲（Mookie Betts）近期陷入打擊掙扎，即便如此，總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今（28）日賽前仍堅定表示，暫無計畫將他從打線第2棒的位置移動。結果，貝茲立刻在賽中敲出致勝安打，回報教頭的信任。

32歲的貝茲在2025年賽季面臨多重挑戰，開季前赴東京巨蛋與小熊的海外開幕戰期間，他因胃疾體重驟減近9公斤，不僅提前結束日本行返美休養，還缺席對小熊的2場比賽。所幸回到美國賽場後馬上敲出再見全壘打，展現驚人韌性。

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然而短暫的手感火燙後，貝茲打擊再度陷入低潮，5月底還因腳趾骨折缺席數場，雖然復出初期再打出一波2周的火燙表現，但近期手感再度冰冷。

▲貝茲近期打擊手感低迷。（圖／達志影像／美聯社）

截至今日與皇家系列賽開打前，貝茲本季打擊率為0.256，上壘率.335、長打率.392，3項攻擊數據皆創下生涯最低。

儘管如此，羅伯斯仍明確表態，「不會把貝茲移出第2棒，他會走出這波低潮，只是時間未定。」

Mookie Betts success pic.twitter.com/tftqFrSKDF — Blake Harris (@BlakeHHarris) June 28, 2025

很快的貝茲就以表現回報總教練，本場5局上，道奇3比4落後，E.赫南德茲（Enrique Hernández）先獲得保送，大谷翔平掃出三壘安打追平比數，戰成平手，皇家更換投手，貝茲上場鎖定第1球擊出致勝安打，送回大谷，助道奇以5比4超前，終場成功奪勝。