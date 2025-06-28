再見觸殺讓父親轉播席沉默1分半　陳佳樂坦言應該更保守

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿27日與中信兄弟激戰至9局下，仍有追平機會，卻因陳佳樂在跑壘途中遭觸殺，成為最後一個出局數，也讓球隊正式與上半季冠軍說再見。這次跑壘引發熱議，陳佳樂今天賽前透露當下心境，原意是想藉由自己的跑壘掩護，讓三壘隊友有機會回本壘得分。

當時9局下兩出局，陳晨威敲安站上一壘，陳佳樂隨後擊出右外野滾地安打，兄弟回傳三壘出現些許瑕疵。就在這一瞬間，陳佳樂決定衝往二壘。

「我看到三壘手漏球的動作，學長（陳晨威）那時也有要往本壘衝的傾向，我就想，也許我這一跑，能吸引三壘手分心，把球丟來二壘，我被夾殺，學長可以跑回那一分。」

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他坦言，自己一開始並沒立刻起跑，是先觀察情勢才啟動，導致動能稍微中斷，「那一下如果判斷再快一點，或許就safe了。」

不過賽後回頭看，他認為當時判斷其實可以更好，「教練和學長也有提到，兩出局的情況應該先確保那一分進來，如果是一出局，那樣跑也許比較合理。」

▲陳佳樂 。（圖／樂天桃猿提供）

父親陳瑞昌是前兄弟象名捕，目前擔任中職球評，剛好當天就坐鎮樂天主場轉播席。對於兒子成為比賽最後一個出局數，他當場沉默超過1分半，最終才評論，「跑壘積極度夠，但還是要依照自己能力判斷。」

陳佳樂透露，「其實昨天晚上有跟爸爸（陳瑞昌）一起吃飯聊到那球，他有說，當時主要還是先追平，可以保守一點。」

回到家後，陳佳樂也重看了轉播畫面。他笑說，「我有看到我爸的反應，他從我打出去都沒講話，只有主播聲音，後來結束才講一句：『這個跑壘太冒險了』。」

被問及是否有問父親為何沉默，他笑著回應，「其實我打安打他也都不太講話，可能他在hold情緒，要保持專業一點。但我相信他比我還緊張。」

陳佳樂表示，進入職棒前，父親都會分享場上細節，即使不是自己的比賽，也會討論戰術與判斷，「但實戰時還是要靠自己。」

樂天總教練古久保健二則坦言，看到陳佳樂跑向二壘有些驚嚇，導致錯過挑戰時機點。陳佳樂直言，「大家應該都很驚訝，自己也要注意這方面，這些都是經驗。」