選秀後閃電分手！暴龍總裁尤基利下台　曾豪賭網羅雷納德奪首冠

BREAKING: Masai Ujiri is out as Vice Chairman and President of the Toronto Raptors, sources tell ESPN. pic.twitter.com/JIXUMUXz55 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2025

記者游郁香／綜合報導

帶領多倫多暴龍奪下隊史首冠的功勳總裁尤基利（Masai Ujiri），正式與球隊分道揚鑣。球團27日晚間證實這個訊息，震撼整個NBA，這項人事異動在2025年選秀會結束隔天宣布，時機點相當罕見。

尤基利原本還有1年合約可履行，理應能在下季結束後平穩卸任，目前仍不清楚雙方為何選擇提前結束合作關係。暴龍發表聲明指出，將啟動新任總裁的遴選，並強調現任籃球事務團隊成員將繼續留任，包括已獲得續約的總經理韋伯斯特（Bobby Webster）。

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▲尤基利任內大膽交易來雷納德，助暴龍奪下隊史首冠。（圖／達志影像／美聯社）

令人玩味的是，就在尤基利參與完2025年選秀後一日便離任，根據《雅虎體育》記者歐康納（Kevin O’Connor）的評比，暴龍本屆選秀表現亮眼。首輪第9順位挑中莫瑞-博伊爾斯（Collin Murray-Boyles）獲得A-評價，次輪選進的馬丁（Alijah Martin）更拿下A+好評。

尤基利自2013年起加入暴龍，擔任執行副總裁兼總經理，首季就為球隊帶來成功，連續7年在大西洋組排名前2。2016年升任為球團總裁，並於隔年將總經理職務交棒給韋伯斯特。

▲尤基利與暴龍分道揚鑣，結束長達12年的傳奇管理生涯。（圖／達志影像／美聯社）

他任內最具代表性的操作，是在2018-19賽季前交易來雷納德（Kawhi Leonard），儘管對方僅剩1年合約且有傷病隱憂，這筆交易還讓暴龍送走了9年「隊魂」迪羅臣（DeMar DeRozan），但這個豪賭最終換來隊史首座總冠軍，北國軍團在2019年總決賽粉碎勇士3連霸美夢，寫下歷史。

雷納德奪冠後便離隊，暴龍自此之後表現持續下滑。2020年後再也未拿過分區冠軍，近2季戰績加總僅55勝109敗，進入重建期，如今又與主導球團超過10年的「操盤手」分道揚鑣，宣告一個時代正式落幕。