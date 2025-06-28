沈家羲升上水手1A將迎接初登場　李灝宇挨觸身球上演超美技

▲沈家羲。（圖／截自X:Mariners Player Development）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美球員傳來好消息，水手隊沈家羲升上1A，將於29日（台灣時間）迎來此階層的初登板。林盛恩在新人聯盟掃出長打，柯敬賢也有安打演出，鄭宗哲復健賽無安打。

沈家羲今年在新人聯盟出賽7場，拿下2勝，防禦率1.93。由於大聯盟選秀前後會有一段球員流動期，他的優異表現獲得肯定，成功升上1A舞台。

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海盜隊鄭宗哲日前進入傷兵名單，在1A進行第二場復健賽，擔任第二棒先發、鎮守游擊防區，2打數無安打，吞2K，僅出賽半場便退場。

老虎隊3A的李灝宇首打席遭觸身球保送，所幸無大礙並繼續留在場上跑壘，靠著隊友長打推進衝回球隊第1分。第二打席獲得四壞球保送，再度利用隊友安打跑回本壘。雖然此戰3打數無安打，吞下1次三振，但仍貢獻2得分，目前打擊率略降至.252，終止連續2場有安打的表現。守備上分別在4局與8局都有華麗的超美技演出。

海盜高A張弘稜對戰白襪時擔任先發，前4局展現壓制力，首局首名打者被敲安後，連續解決12名打者。直到5局上出現亂流，先投出保送後連續被敲2支安打，包括1發兩分砲，遭對手逆轉。最終海盜高A以2比3落敗。張弘稜投4.1局，被敲3安失3分，送出5次三振、1次保送，承擔本季第3敗。

紅雀高A林振瑋對戰馬林魚高A，先發4.1局，被敲3安打失3分，三振與保送各3次，最終無關勝敗。

林盛恩在紅人新人聯盟擔任第一棒指定打擊，對戰皇家3打數敲出1支二壘安打，貢獻1打點，吞下1次三振，目前打擊率為.160。

柯敬賢在運動家新人聯盟出戰響尾蛇，擔任第二棒指定打擊，3打數1安打，另有兩次保送上壘，貢獻2得分，吞下1次三振，打擊率為.358。