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拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

▲味全龍球星拿莫．伊漾被觸身球擊中頭部，退場休息。圖／味全龍提供

▲味全龍球星拿莫．伊漾被觸身球擊中頭部，退場休息。（圖／味全龍提供）

實習記者胡冠辰／綜合報導

味全龍球星拿莫．伊漾日前在比賽中遭觸身球擊中頭部，未料事後竟在社群平台上遭到歧視性辱罵，對此其所屬經紀公司「秉初運動娛樂」台灣時間27日上午發表正式聲明，要求網友於6月29日前公開道歉並刪除不當言論，否則將採取法律行動。

事件發生於6月24日，味全龍在天母主場迎戰樂天桃猿隊，拿莫．伊漾於9局下半擔任代打，沒想到不幸遭桃猿投手觸身球擊中頭部。雖然事後確認傷勢無大礙，但網路上流傳的比賽片段卻引來一名網友留言「死番仔、番仔死了也好」等充滿歧視意味的言論，引發輿論譁然。

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▲拿莫．伊漾在社群平台透露心聲。（圖／翻攝自ig／namoh＿iyang）

▲拿莫．伊漾在社群平台透露心聲。（圖／翻攝自ig／namoh＿iyang）

拿莫．伊漾隨即在個人社群平台轉發姊姊舞思愛的發文，並表示「確實真的蠻難過的」，舞思愛則感慨指出：「言論自由不等於傷害自由，拿莫身上的每一道傷痕，都是為球隊拚命的印記，而某些人嘴裡的歧視字眼，卻只暴露了自己瘀青的靈魂。」

秉初運動娛樂經與選手本人、球團及律師討論後，針對該歧視性留言發布正式聲明，指出網友留言內容已涉及刑法「公然侮辱罪」，要求該網友於2025年6月29日24時前，於原影片留言處及其個人社群平台上，公開向拿莫．伊漾道歉並刪除相關留言，若逾期未履行，將協助選手採取法律行動。

▲秉初運動娛樂聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／秉初運動娛樂）

▲秉初運動娛樂聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／秉初運動娛樂）

聲明最後也呼籲球迷理性觀賽，「勿對在場上奮戰的選手進行人身攻擊」，共同維護運動場上的尊重與公平。

關鍵字： 中職味全龍拿莫．伊漾

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