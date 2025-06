斯威雅蒂、保利妮晉級巴特洪堡4強　草地再現法網決賽戲碼

▲波蘭名將斯威雅蒂(Iga Swiatek)晉級巴特洪堡女網賽4強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

巴特洪堡公開賽8強賽事,波蘭名將斯威雅蒂(Iga Swiatek)與義大利年輕好手保利妮(Jasmine Paolini)雙雙展現穩健表現,成功會師4強,兩人將重演去年法網冠軍戰,爭奪決賽席次。

面對擅長草地作戰、曾2度奪冠的俄羅斯8號種子亞歷山德拉(Ekaterina Alexandrova),斯威雅蒂展現強大心理素質與技術調整能力。「我之前曾輸給她,所以知道她可以打出非常精彩的比賽,」斯威雅蒂坦言對手實力不容小覷,「她的平擊球風在草地上確實很奏效。」

比賽過程中,雙方的發球成為勝負關鍵,首盤前3局出現連續互破後,雙方均牢牢守住接下來的發球局,其中第2盤雙方各救3個破發點讓比賽一度陷入膠著;斯威雅蒂最終在搶7戰4比4平手時,以一記角度刁鑽的正拍致勝分搶下優勢,鎖定勝利。

值得一提的是,第二盤中段曾因雨暫停,當時斯威雅蒂正處於發球局落後的局面,但她以輕鬆態度應對,透露自己在中斷期間「做填字遊戲保持專注」,「今天整體來說就是適應環境,因為大部分時間風都非常大,我們兩人都盡力在保持強度與安全打法間取得平衡。」

Jasmine Paolini will take on Iga Swiatek in the Semifinals of Bad Homburg



I do like what I've seen from Iga so far on the grass, is my pick here. Her forehand as usual is streaky, it'll hit winners but also miss a lot but I've noticed this week how lethal her backhand has been. pic.twitter.com/IcppacSxG4