斯威雅蒂、保利妮晉級巴特洪堡4強　草地再現法網決賽戲碼

▲波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）晉級巴特洪堡女網賽4強。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

巴特洪堡公開賽8強賽事，波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）與義大利年輕好手保利妮（Jasmine Paolini）雙雙展現穩健表現，成功會師4強，兩人將重演去年法網冠軍戰，爭奪決賽席次。

Swiatek semifinals@iga_swiatek is into her first grass semifinal this season with a win over Alexandrova!#BadHomburgOpen pic.twitter.com/7zH2CD6mjK [廣告]請繼續往下閱讀... June 26, 2025

面對擅長草地作戰、曾2度奪冠的俄羅斯8號種子亞歷山德拉（Ekaterina Alexandrova），斯威雅蒂展現強大心理素質與技術調整能力。「我之前曾輸給她，所以知道她可以打出非常精彩的比賽，」斯威雅蒂坦言對手實力不容小覷，「她的平擊球風在草地上確實很奏效。」

比賽過程中，雙方的發球成為勝負關鍵，首盤前3局出現連續互破後，雙方均牢牢守住接下來的發球局，其中第2盤雙方各救3個破發點讓比賽一度陷入膠著；斯威雅蒂最終在搶7戰4比4平手時，以一記角度刁鑽的正拍致勝分搶下優勢，鎖定勝利。

Semisssss pic.twitter.com/faa5hH0FEp — Out of Context Iga Świątek (@SwiatekOOC) June 26, 2025

值得一提的是，第二盤中段曾因雨暫停，當時斯威雅蒂正處於發球局落後的局面，但她以輕鬆態度應對，透露自己在中斷期間「做填字遊戲保持專注」，「今天整體來說就是適應環境，因為大部分時間風都非常大，我們兩人都盡力在保持強度與安全打法間取得平衡。」

Jasmine Paolini will take on Iga Swiatek in the Semifinals of Bad Homburg



I do like what I've seen from Iga so far on the grass, is my pick here. Her forehand as usual is streaky, it'll hit winners but also miss a lot but I've noticed this week how lethal her backhand has been. pic.twitter.com/IcppacSxG4 — Tennis Updates (@TennisUpdates25) June 26, 2025

賽後斯威雅蒂也是繼2023年後，再度於巴特洪堡闖進4強，她也提及對這項賽事有著特別情感，「我真的很喜歡這種小型賽事，大家像是一個大家庭一樣單純地享受網球，如果可以的話，我每周都想參加這種比賽，沒有那些不必要的繁瑣事情。」