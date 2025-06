湖人延攬今年NCAA得分王　再簽北卡隊史得分榜第2後衛

▲湖人以雙向合約延攬今年NCAA得分王迪克森。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

湖人今年選秀會透過連續2筆交易得到第36順位,選進身高200公分的潛力側翼球員蒂耶羅(Adou Thiero),接著又以雙向合約延攬今年NCAA得分王、落選的維拉諾瓦大學前鋒迪克森(Eric Dixon),並以Exhibit-10合約簽下高居北卡大學隊史得分榜第2的後衛戴維斯(RJ Davis)。

迪克森是大5老將,他的身體條件略顯短板,身高僅6呎8吋(約203公分)、體重約260磅,場均5.1籃板,護框能力有限。儘管如此,以他的得分技巧與投射能力,透過雙向合約的發展空間,湖人有機會在他身上挖掘更多潛能。

迪克森2024-25賽季以場均23.3分登上NCAA得分王,命中率達45.1%、三分命中率40.7%、罰球命中率81.3%,並入選全美第3隊。

現年24歲的迪克森擁有扎實的進攻履歷,但防守表現令人擔憂。他體重達260磅(約117公斤),橫移速度不足,預計在職業舞台上將被定位為5號位。他的未來發展很大程度取決於他是否能克服防守端的限制。不過,他具備不錯的場上空間感與手感,能透過投射補足移動能力上的不足。

▲湖人以Exhibit-10合約簽下北卡隊長戴維斯。(圖/達志影像/美聯社)

另外,湖人也以Exhibit-10合約簽下今年大西洋岸聯盟(ACC)歷史第3位得分王,同時也是北卡大學隊史得分榜第2名的後衛戴維斯。這位23歲的北卡隊長身高183公分,在剛過去的大5賽季出賽37場,繳出場均17.2分、3.4籃板和3.6助攻,投籃命中率41.8%、三分命中率35.4%。

