大谷翔平下次「二刀流」時間確定　將首度登上皇家主場投球

▲大谷翔平生涯即將首度登上皇家主場投球。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間27日公布先發輪值安排,日本二刀流球星大谷翔平將於29日對皇家系列戰第二戰先發,進行復出後的第3次投手登板,此外大谷翔平也將迎來一項生涯新紀錄。

道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)在今日賽前記者會表示:「大谷翔平將在對皇家系列賽G2擔任先發投手,目前我們尚未決定他的投球局數。」

同時羅伯斯也公布了與皇家3連戰的先發排序:首戰由梅伊(Dustin May)掛帥主投,第2戰由大谷登板,第3戰的先發人選則尚未確定。

Shohei Ohtani pitched a scoreless inning in his second appearance this season. pic.twitter.com/iSKF162kwT