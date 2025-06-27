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大谷翔平下次「二刀流」時間確定　將首度登上皇家主場投球

▲大谷翔平生涯即將首度登上皇家主場投球。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平生涯即將首度登上皇家主場投球。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間27日公布先發輪值安排，日本二刀流球星大谷翔平將於29日對皇家系列戰第二戰先發，進行復出後的第3次投手登板，此外大谷翔平也將迎來一項生涯新紀錄。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今日賽前記者會表示：「大谷翔平將在對皇家系列賽G2擔任先發投手，目前我們尚未決定他的投球局數。」

同時羅伯斯也公布了與皇家3連戰的先發排序：首戰由梅伊（Dustin May）掛帥主投，第2戰由大谷登板，第3戰的先發人選則尚未確定。

本季「投手大谷」已2度登板，皆擔任開局投手（opener），合計投2局送出2次三振，防禦率為4.50；與前2次皆於道奇主場登板不同，這次將是他本季首次在客場投球，地點則在堪薩斯考夫曼球場（Kauffman Stadium），這更是大谷生涯首次於該場地登板。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇堪薩斯皇家大谷翔平

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