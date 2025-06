教士「27天26戰」魔鬼賽程收官　皮維塔7局狂飆10K

▲皮維塔(Nick Pivetta)7局10K率領教士奪勝。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

聖地牙哥教士在台灣時間26日以1比0險勝華盛頓國民,結束27天26戰的魔鬼賽程,先發右投皮維塔(Nick Pivetta)此役表現大放異彩,皮維塔主投7局無失分、僅被敲3支安打、無保送,送出高達10次三振的「關燈級」壓制演出,國民打者連得點圈都沒踏上,最終教士1比0順利取勝。

這場勝利對教士投手群意義重大,前一戰新秀先發柏格特(Ryan Bergert)遭強襲球擊中提前退場,牛棚4大主力吃下比賽最後6局,體能消耗極大;同時由於終結者蘇亞雷斯(Robert Suarez)砸中大谷翔平被禁賽2場,此役為執行首戰,球隊正需要一場長局數、低失分的好投解燃眉之急。

「牛棚這季幫我們太多了,所以我也想盡可能幫他們分擔,」皮維塔賽後表示,「大家都知道我們的牛棚有多猛、有多穩定,我每次上場就是想盡一切可能幫助球隊。」

此戰過後,皮維塔本季防禦率降至3.36,這已是他第4度繳出至少7局無失分的好投,教士在春訓首日就與他簽下4年合約,皮維塔也談及此事,「長期合約給我很多幫助,投手教練尼布拉(Ruben Niebla)的開放態度,以及他與我的溝通方式,也給了我莫大助益,並成就了我的不少成功。」

這場比賽同時也為教士連27天出賽26場、對手幾乎全為國聯強權的艱困賽程劃下句點,巧合的是,開頭與結尾皆由皮維塔先發出戰。

在原訂規劃中,教士本應有金恩(Michael King)全程出戰,並在部分賽事由達比修有支援,甚至嘗試6人輪值以增加先發休息時間,無奈傷兵潮接連而至,金恩因肩部神經問題缺陣,達比修右手肘發炎復出進度延遲,柏格特也於本場後因前臂挫傷被列入傷兵名單;即便如此,教士仍在此段賽程中打出13勝13敗的不俗成績。

