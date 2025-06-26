教士「27天26戰」魔鬼賽程收官　皮維塔7局狂飆10K

▲皮維塔（Nick Pivetta）7局10K率領教士奪勝。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士在台灣時間26日以1比0險勝華盛頓國民，結束27天26戰的魔鬼賽程，先發右投皮維塔（Nick Pivetta）此役表現大放異彩，皮維塔主投7局無失分、僅被敲3支安打、無保送，送出高達10次三振的「關燈級」壓制演出，國民打者連得點圈都沒踏上，最終教士1比0順利取勝。

這場勝利對教士投手群意義重大，前一戰新秀先發柏格特（Ryan Bergert）遭強襲球擊中提前退場，牛棚4大主力吃下比賽最後6局，體能消耗極大；同時由於終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）砸中大谷翔平被禁賽2場，此役為執行首戰，球隊正需要一場長局數、低失分的好投解燃眉之急。

Nick Pivetta, Dirty 79mph Curveball...and Sword. pic.twitter.com/kPd6X5Ayec — Rob Friedman (@PitchingNinja) June 25, 2025

「牛棚這季幫我們太多了，所以我也想盡可能幫他們分擔，」皮維塔賽後表示，「大家都知道我們的牛棚有多猛、有多穩定，我每次上場就是想盡一切可能幫助球隊。」

此戰過後，皮維塔本季防禦率降至3.36，這已是他第4度繳出至少7局無失分的好投，教士在春訓首日就與他簽下4年合約，皮維塔也談及此事，「長期合約給我很多幫助，投手教練尼布拉（Ruben Niebla）的開放態度，以及他與我的溝通方式，也給了我莫大助益，並成就了我的不少成功。」

What an outing for Nick Pivetta



7 IP

3 H

0 ER

10 Ks pic.twitter.com/p1M5sDGuym — SleeperPadres (@SleeperPadres) June 25, 2025

這場比賽同時也為教士連27天出賽26場、對手幾乎全為國聯強權的艱困賽程劃下句點，巧合的是，開頭與結尾皆由皮維塔先發出戰。

在原訂規劃中，教士本應有金恩（Michael King）全程出戰，並在部分賽事由達比修有支援，甚至嘗試6人輪值以增加先發休息時間，無奈傷兵潮接連而至，金恩因肩部神經問題缺陣，達比修右手肘發炎復出進度延遲，柏格特也於本場後因前臂挫傷被列入傷兵名單；即便如此，教士仍在此段賽程中打出13勝13敗的不俗成績。

Nick Pivetta's scoreless start



Nick Pivetta strikes out ten, across seven shutout innings in his start against the Nationals



Nationals @ Padres#ForTheFaithful| June 25, 2025 pic.twitter.com/QafRlQhUAd — San Diego Strong (@PadresStrong) June 25, 2025

「我覺得我們做得很好，」皮維塔最後表示，「尤其是在受傷情況那麼嚴重、又面對這麼強的對手時，我認為我們還有更多能量可以釋放，我們有能力成就更偉大的事，雖說五五波的戰績不壞，但我們還有更多潛力。」