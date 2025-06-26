運動雲

>

教士「27天26戰」魔鬼賽程收官　皮維塔7局狂飆10K

▲皮維塔（Nick Pivetta）7局10K率領教士奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲皮維塔（Nick Pivetta）7局10K率領教士奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士在台灣時間26日以1比0險勝華盛頓國民，結束27天26戰的魔鬼賽程，先發右投皮維塔（Nick Pivetta）此役表現大放異彩，皮維塔主投7局無失分、僅被敲3支安打、無保送，送出高達10次三振的「關燈級」壓制演出，國民打者連得點圈都沒踏上，最終教士1比0順利取勝。

這場勝利對教士投手群意義重大，前一戰新秀先發柏格特（Ryan Bergert）遭強襲球擊中提前退場，牛棚4大主力吃下比賽最後6局，體能消耗極大；同時由於終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）砸中大谷翔平被禁賽2場，此役為執行首戰，球隊正需要一場長局數、低失分的好投解燃眉之急。

「牛棚這季幫我們太多了，所以我也想盡可能幫他們分擔，」皮維塔賽後表示，「大家都知道我們的牛棚有多猛、有多穩定，我每次上場就是想盡一切可能幫助球隊。」

此戰過後，皮維塔本季防禦率降至3.36，這已是他第4度繳出至少7局無失分的好投，教士在春訓首日就與他簽下4年合約，皮維塔也談及此事，「長期合約給我很多幫助，投手教練尼布拉（Ruben Niebla）的開放態度，以及他與我的溝通方式，也給了我莫大助益，並成就了我的不少成功。」

這場比賽同時也為教士連27天出賽26場、對手幾乎全為國聯強權的艱困賽程劃下句點，巧合的是，開頭與結尾皆由皮維塔先發出戰。

在原訂規劃中，教士本應有金恩（Michael King）全程出戰，並在部分賽事由達比修有支援，甚至嘗試6人輪值以增加先發休息時間，無奈傷兵潮接連而至，金恩因肩部神經問題缺陣，達比修右手肘發炎復出進度延遲，柏格特也於本場後因前臂挫傷被列入傷兵名單；即便如此，教士仍在此段賽程中打出13勝13敗的不俗成績。

「我覺得我們做得很好，」皮維塔最後表示，「尤其是在受傷情況那麼嚴重、又面對這麼強的對手時，我認為我們還有更多能量可以釋放，我們有能力成就更偉大的事，雖說五五波的戰績不壞，但我們還有更多潛力。」

關鍵字： MLB聖地牙哥教士

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

快訊／史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚18歲弗拉格潛力驚人

快訊／史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚18歲弗拉格潛力驚人

快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

古久保稱悍將很恐怖說中了！鋒總：希望越來越進步

古久保稱悍將很恐怖說中了！鋒總：希望越來越進步

獅隊M4連敗後最快28日封王　兄弟、猿隊有變數

獅隊M4連敗後最快28日封王　兄弟、猿隊有變數

大谷5次打擊全上壘！山本奪第7勝 道奇8:1落磯搶下國聯最快50勝

大谷5次打擊全上壘！山本奪第7勝 道奇8:1落磯搶下國聯最快50勝

味全龍×hololive大巨蛋兩日吸5萬人　球團將加開座位

味全龍×hololive大巨蛋兩日吸5萬人　球團將加開座位

球迷辱罵馬提母親惹眾怒　大聯盟：終身不得進入任何球場！

球迷辱罵馬提母親惹眾怒　大聯盟：終身不得進入任何球場！

熱門新聞

今年NBA選秀會最大驚奇！「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

NBA選秀夜出現交易！遭湖人「退貨」中鋒被送到太陽換兩枚選秀權

快訊／史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚18歲弗拉格潛力驚人

快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位　PG酸：先進聯盟再說

古久保稱悍將很恐怖說中了！鋒總：希望越來越進步

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「中國約基奇」楊瀚森第16順位中選

2遭湖人「退貨」中鋒被交易到太陽

3史上第2年輕NBA狀元誕生！詹皇狂讚

4公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

5「長手怪」貝利拒試訓跌到NBA第5順位

最新新聞

1大都會索托單場雙響締超狂紀錄

2洋基王牌弗萊德締隊史紀錄

3味全龍8月底大巨蛋吸5萬人將加開座位

4大谷全上壘！山本奪勝 道奇最快50勝

5遊騎兵迪格隆投出本季最強一役

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

SGA奪冠！談哈利伯頓傷退「競爭有時候就是不公平」

【明星賽購票看這！】25日中午開賣！各隊韓援啦啦隊助陣超豪華

【被飛蟲襲擊】 #邊荷律 應援到一半落荒而逃XD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366