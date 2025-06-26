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山本由伸因雨提前退場　5局1安好投握勝投資格

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊山本由伸今對落磯掛帥先發，僅用56球投滿5局無失分，受到降雨中斷影響未能續投，但仍取得勝投資格，力拚個人本季第7勝。

山本此役迎來近4場比賽以來首度勝投機會，首局便以僅10球三上三下開局，之後持續維持好節奏。第5局雖對首名打者投出本場唯一一次保送，但立刻製造雙殺化解危機。整體5局投球僅被敲出1支安打，無失分、6次三振、1保送，表現幾乎完美，有機會挑戰大聯盟初完封。

不過比賽在6局上半道奇進攻期間遇上大雨中斷，延誤時間長達1小時28分鐘，山本最終並未續投由第二任投手特里維諾（Lou Trivino）接替登板。

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道奇打線前5局遭落磯菜鳥右投多蘭德（Chase Dollander）封鎖，6局開局由大谷翔平敲出左外野安打開啟攻勢，形成無人出局一二壘有人的得點契機。貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman）皆遭解決，形成兩出局二三壘局面，輪到第4棒蒙西（Max Muncy）打擊，期間突降大雨。

蒙西在滿球數後打出一記高飛球，由於雨勢過大，一壘與二壘手視線受阻無法判斷落點，結果球掉落在一、二壘之間，成為幸運的內野安打，帶有2分打點，道奇率先破蛋。這支關鍵安打也讓山本取得勝投資格。

比賽恢復後，道奇在第6局靠第6棒帕赫斯（Andy Pages）再敲出一支右外野安打追加保險分，將比數擴大為3比0。

▲▼道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 山本由伸道奇落磯大雨中斷勝投

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