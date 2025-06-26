快訊／下一個哈登來了？公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼

▲公牛名將之子狄倫獲馬刺青睞成榜眼。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

公牛3連霸名將哈波（Ron Harper）之子、羅格斯大學王牌後衛狄倫（Dylan Harper）選秀前就被美國媒體讚譽為「下一個哈登（James Harden）」，這位年僅19歲的高控衛球風沉穩老練、節奏掌控力強，在今年的NBA選秀會上被馬刺以榜眼籤相中。

狄倫在羅格斯大學的大一賽季場均繳出19.4分、4.6籃板、4.0助攻，三分命中率為33.3%，是該校歷來評價最高的新生。他身高6呎5吋（約196公分）、臂展達6呎11吋（約211公分），擁有不俗的身體條件與實戰技巧，最大垂直起跳達36.5吋（約92.7公分），具備進軍NBA的先天優勢。

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身為左手持球型雙能衛，狄倫進攻手段多元，被形容擁有「哈登式」籃下技巧，擅長變速突破與高難度終結。他在籃下限制區的命中率高達67.6%，有出色的擋拆閱讀與組織能力，是當今高控衛潮流的代表之一。

狄倫的球風也被拿來與「蝶龍」威廉斯（Deron Williams）、活塞現任一哥康寧漢（Cade Cunningham）等高控衛相比。不過他的最大隱憂在於投籃穩定性與橫移速度，尤其是運球後出手命中率僅28.7%，對抗高張力防守時是否仍能得分，仍待觀察。

馬刺現有陣容中，福克斯（De’Aaron Fox）、卡索（Stephon Castle）等人偏重禁區進攻，鋒線的索漢（Jeremy Sochan）也是如此，馬刺究竟能在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）身邊放多少位外線不穩的球員？這正是聖安東尼奧願意聽報價的主因。不過他們最終仍選進狄倫，押注他的巨大潛力，再慢慢思考陣容搭配問題。