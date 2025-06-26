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球迷辱罵馬提母親惹眾怒　大聯盟：終身不得進入任何球場！

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟響尾蛇隊馬提（Ketel Marte）日前在比賽中遭到場邊球迷辱罵亡母，引發全場關注與譴責。馬提當時比賽第7局情緒失控落淚，隊友與總教練洛伏羅（Torey Lovullo）隨即上場安慰。

該名22歲男性球迷當場被白襪隊保全驅離，並在事後向球隊坦承言行不當，表示懊悔與歉意。白襪隊於周三正式宣布，將永久禁止該球迷入場觀賽，同時MLB也發布聲明，支持白襪隊即時應對不當行為，並進一步宣布該球迷無限期不得進入全MLB任何球場。

白襪隊代理總教練維納布（Will Venable）表示，「「沒有任何球員該遭受這種言語攻擊。我們昨晚已向響尾蛇表達歉意，這不是我們球迷該有的行為。」

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響尾蛇三壘手羅哈斯（Josh Rojas），曾與馬提在亞利桑那並肩作戰多年，也為隊友發聲，「我從未見過這種情況，這真的讓人心痛。球迷有時忘了，我們其實也是有情感、有生活的人。」

總教練洛伏羅賽後受訪時一度哽咽，並表示對球隊與馬提的反應深感驕傲，「我就是心直口快，我說的都是真心話。我不介意在乎的事情讓我流淚，那是我重視的信念。」

這起事件也獲得棒球界廣泛聲援。截至週三比賽結束，已有來自美國30個州與全球6個國家的球迷，捐出超過1萬1千美元給響尾蛇慈善基金會，所有捐款均以馬提過世母親的名義進行。

兩隊今天繼續交手，在馬提的第一打席，現場球迷報以熱烈掌聲。白襪隊也透過左、右外野的大螢幕也打出「White Sox 支持 Ketel Marte」的字樣，傳達對馬提的力挺。

▲▼ 馬提場上落淚　辱罵亡母球迷遭MLB終身驅逐 。（圖／截自X）

▲馬提場上落淚，辱罵亡母球迷遭MLB終身驅逐 。（圖／截自X）

關鍵字： 美職棒響尾蛇球迷行為譴責棒球界

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