「賢拜屁股鼓鼓的」　蕫順傑笑談吉力吉撈藏首安球插曲

▲蕫順傑拿回首安球。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿董順傑24日對上味全龍，8局上敲出一軍首安，還差點被吉力吉撈‧鞏冠「藏進口袋裡」，他笑說：「想說他屁股怎麼鼓鼓的。」學長的一番搞笑，讓他在壘上綻放笑容，最後也順利回收首安紀念球。

董順傑是2022年桃猿第六輪指名的新秀，在二軍沉潛3年，期間經歷內野轉練外野的轉換期，直到今年才獲得一軍出賽機會。

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談到首安的打席，董順傑表示：「打出去先全力跑壘，看到郭天信把球踢走，才趕快衝上二壘。剛好打到朱育賢學長那邊，他是我大理高中的學長。」鄭兆行教練也向他道賀，他則一邊關心首安球的去向，「有看到學長們幫忙找，球一度不見了，結果看到賢拜（吉力吉撈）屁股鼓鼓的。」

董順傑在業餘時期是內野手，進入職棒後至2023年也都以內野為主，直到2024年才轉練外野。總教練古久保健二表示：「他春訓非常認真，也有看到他的進步。轉練外野是正確的方向，同類型的選手放在一起會增加競爭力。」

董順傑回憶：「剛轉外野時，和林知譽教練每天提早練習，連續好幾個月才逐漸跟上大家。二軍比賽少、練習量多，維持一段時間後才慢慢習慣。」他坦言：「當時內野就很競爭，現在到外野也一樣，什麼位置都很競爭。」

此戰中，陳晨威擔任第3棒指定打擊，董順傑則以先發左外野手身份、排在第9棒登場。中外野是前一戰開轟的林政華，右外野則由成晉鎮守。