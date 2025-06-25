咬牙撐住開局亂流！　史庫柏爾燃燒6局　老虎成聯盟首支50勝球隊

▲底特律老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal）在今天（台灣時間25日）先發交手運動家的比賽中，繳出6局失4分的「失常表現」，儘管史庫柏爾表現欠佳，但老虎最終還是以11比4大勝運動家，成為本季大聯盟第一支取得50勝的球隊。

史庫柏爾在前2局就挨了2發兩分砲，連續37局未被轟的紀錄宣告中止；1局上半魯克（Brent Rooker）鎖定史庫柏爾96英哩紅中直球開轟、2局上半克拉克（Denzel Clarke）敲出飛行距離達422英呎的陽春砲，兩局打完運動家4比2領先。

Brent Rooker gives the @Athletics a quick lead off Tarik Skubal. pic.twitter.com/CRCo6qqf8W — MLB (@MLB) June 25, 2025

「這絕不是你希望開局的方式，但我們的球隊馬上挺了我一把，」史庫柏爾賽後坦言，「我掉2分，他們立刻追回2分，我再掉2分，幾局後我們反倒打開了比數，我認為這是一場團隊完勝的代表。」

「只要你在開局就掉4分，就必須硬撐著把比賽穩住，」史庫柏爾接著提及，「這時候更考驗心理與體能，比你一路壓制還要難，我為自己咬牙撐過去感到驕傲，也替球隊留住了勝機。」

史庫柏爾本場用了將近3分之1的變速球，高於本季平均的30%，其中7次造成揮空，運動家打者對變速球出棒21次，擊球初速僅剩68.1英哩，整體攻擊效果不佳；從第3局起，史庫柏爾連續解決9名打者，並在第5、第6局皆以三振收尾化解危機，總計主投6局失4分並送出8次三振。

i fear that ball was DINGLED



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打線方面，老虎卡本特（Kerry Carpenter）在1局下半轟出全壘打，終結塞維里諾（Luis Severino）對老虎自2022年來的17局無失分紀錄，這也是卡本特自6月2日「三響砲」後的首發全壘打；而丁格勒（Dillon Dingler）在第3局下半夯出一支3分砲，幫助老虎自此一路領先至終場，最終11比5順利取勝。