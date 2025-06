咬牙撐住開局亂流！　史庫柏爾燃燒6局　老虎成聯盟首支50勝球隊

▲底特律老虎王牌左投史庫柏爾(Tarik Skubal)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

底特律老虎王牌左投史庫柏爾(Tarik Skubal)在今天(台灣時間25日)先發交手運動家的比賽中,繳出6局失4分的「失常表現」,儘管史庫柏爾表現欠佳,但老虎最終還是以11比4大勝運動家,成為本季大聯盟第一支取得50勝的球隊。

Tarik Skubal's 7th and 8th Ks. pic.twitter.com/lIqLip5ZLE

史庫柏爾在前2局就挨了2發兩分砲,連續37局未被轟的紀錄宣告中止;1局上半魯克(Brent Rooker)鎖定史庫柏爾96英哩紅中直球開轟、2局上半克拉克(Denzel Clarke)敲出飛行距離達422英呎的陽春砲,兩局打完運動家4比2領先。

Brent Rooker gives the @Athletics a quick lead off Tarik Skubal. pic.twitter.com/CRCo6qqf8W