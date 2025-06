財務重擔拖垮7冠霸主　豪門里昂遭降級至法乙緊急上訴

▲法國豪門里昂因財務問題降級至法乙。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法國職業足球聯盟(LFP)台灣時間25日宣布,法甲7屆冠軍勁旅里昂因財務狀況未達標準,遭法國國家管理監督機構(DNCG)勒令降級至法乙;里昂高層第一時間表達強烈不滿並確認提出上訴,強調自身「具備足夠資金與歐戰實績,不解為何會遭遇如此行政懲處」。

Olympique Lyonnais has been relegated to Ligue 2. pic.twitter.com/ydk96f6ERJ