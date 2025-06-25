財務重擔拖垮7冠霸主　豪門里昂遭降級至法乙緊急上訴

▲法國豪門里昂因財務問題降級至法乙。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

法國職業足球聯盟（LFP）台灣時間25日宣布，法甲7屆冠軍勁旅里昂因財務狀況未達標準，遭法國國家管理監督機構（DNCG）勒令降級至法乙；里昂高層第一時間表達強烈不滿並確認提出上訴，強調自身「具備足夠資金與歐戰實績，不解為何會遭遇如此行政懲處」。

Olympique Lyonnais has been relegated to Ligue 2. pic.twitter.com/ydk96f6ERJ [廣告]請繼續往下閱讀... June 24, 2025

根據外媒報導指出，里昂目前正面臨嚴峻財務危機，DNCG資料顯示，里昂負債總額高達1.75億歐元（約新台幣59億），且未提出具體有效的還債計畫。DNCG早於2023年11月即對其做出「暫時降級」與轉會禁令處分，並於近期完成審查後作出最終裁定。

對於降級處分，里昂官方聲明中嚴詞抗議，「奧林匹克里昂對DNCG今晚所做出的難以理解的決定表示關切，並確認將立即提出上訴，我們的資金到位、競技成績優異，連續2年取得歐戰資格，實在無法理解一項行政決策竟能將如此偉大的法國俱樂部降級。」

El Girondins Bordeaux en cuarta división francesa.



El Olympique Lyonnais hoy descendido a la Ligue 2.



Dos históricos del fútbol francés, hundidos por la nefasta gestión de sus propietarios.



La Ligue 1 destrozada económicamente, sin ingresos televisivos...



Muy triste. pic.twitter.com/Fm9eEkOKZA — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) June 24, 2025

里昂老闆特克斯特（John Textor）與足球總監格林格（Mickael Gerlinger）日前也親自出席DNCG聽證會，並對媒體強調俱樂部財務已獲重大改善，「你可以從我們股東的出資看出，我們注入了新資本，不僅是為DNCG，也是為了通過歐足聯許可程序，此外出售水晶宮股份的好消息也進一步強化我們的流動性。」

???????? L'Olympique Lyonnais est RETROGRADÉ en LIGUE 2 !! pic.twitter.com/h8MKkS39lJ — Kultur (@Kulturlesite_) June 24, 2025

NFL紐約噴射機隊老闆強森（Woody Johnson）日前已簽署具有法律效力的合約，正式收購特克斯特持有的43%股權，交易金額高達2.54億美元。

里昂方面接著表示，這筆交易連同近期出售球員謝爾基（Rayan Cherki）至曼城所得的4250萬歐元，將顯著改善資金狀況，「我們目前擁有足夠資源應對2025/26賽季」。

儘管里昂方面力證清白，DNCG仍基於整體債務體系與無法控制的財務風險，維持對其降級的判決，特克斯特原本擬定從他在巴西擁有的球隊博塔弗戈轉帳資金以協助里昂還債，但此提案遭否決。

1 HEURE APRES LE PASSAGE DE L’OLYMPIQUE LYONNAIS DEVANT LA DNCG TOUJOURS AUCUNE ANNONCE OFFICIELLE pic.twitter.com/Ep8p15tx5X — MEDIAFOOT (@Mediafoot10) June 24, 2025

值得一提的是，兩年前DNCG就已針對里昂啟動薪資與轉會費的特別監管機制，明確限制其在市場上的操作空間。

作為法甲歷史上最成功的球隊之一，里昂於2002至2008年間達成聯賽7連霸，並於2020年闖進歐冠4強。本賽季他們在歐聯盃8強賽中惜敗曼聯，最終以聯賽第6名作收，無緣來季歐冠與關鍵獎金收入。