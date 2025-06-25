大谷翔平連2場炸裂！美日通算300轟達成　日本史上第3人

Flex on 'em, Sho! pic.twitter.com/h4OzzQFUeo — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 25, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平再度締造歷史！台灣時間6月25日，在客場對戰科羅拉多落磯的比賽中，大谷以「第一棒、指定打擊」身份先發出賽，並於6局上擊出2分砲，成為日本棒球史上第3位在美日職棒通算擊出300支全壘打的選手。目前道奇8比3領先。

這一發兩分砲是在比賽第六局、道奇6比3領先時出現，大谷從落磯左投羅利森（Ryan Rolison）手中擊出左外野方向的全壘打。這一轟不僅幫助球隊擴大領先優勢，更寫下他個人職棒生涯的新里程碑。這也是他連兩場比賽開轟、今年賽季的第27轟。

道奇客場所在地科羅拉多州丹佛，是海拔約1600公尺的高原球場，因空氣稀薄，向來有「打者天堂」之稱。

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大谷在此完成生涯第300轟的壯舉。過去他在這座球場也曾打出驚人炮火，包括去年一發145公尺的超大號中外野全壘打，甚至驚動附近樹上的鳥群。

根據統計，大谷翔平在日職時期打了48轟，轉戰大聯盟之後則敲出252轟，成為繼松井秀喜（507轟）與福留孝介（327轟）之後，第3位達成此紀錄的日本球員。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）