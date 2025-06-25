拜仁小組收官戰不敵本菲卡　第2名之姿晉級世俱盃16強

▲拜仁陣中老大哥穆勒（Thomas Müller）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

世界俱樂部盃小組賽最終輪，在北卡羅納州夏洛特炙熱的天氣下，德甲冠軍拜仁慕尼黑遭遇苦戰，最終以0比1不敵葡萄牙勁旅本菲卡，吞下首敗；拜仁以C組第2名之姿晉級16強，將於台灣時間週一對戰D組榜首弗拉門戈。

上半場第13分鐘，本菲卡謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）接應奧斯內斯（Fredrik Aursnes）的右路低傳，一腳射破拜仁大門，這記進球成為本場兩隊唯一進球，最終本菲卡1比0獲勝，隊史首度擊敗拜仁，讓葡超霸主躍升C組榜首。

「我認為我們上半場真的踢得不夠好，在這樣的場地和高溫下，我擔心比賽節奏會不如以往流暢，」拜仁主帥孔帕尼（Vincent Kompany）賽後坦言。

下半場拜仁頻繁發動進攻，多次逼近破門邊緣，基米希（Joshua Kimmich）的遠射因凱恩（Harry Kane）越位被判無效；帕夫洛維奇（Aleksandar Pavlovic）與薩內（Leroy Sané）的攻門也都被本菲卡門將化解，萊默（Konrad Laimer）的中柱與穆勒（Thomas Müller）的頭球也都與得分擦身而過。

Manuel Neuer: “We didn’t have the intensity in the 1st half, but in the 2nd half we showed the real FC Bayern and this is how we want to play.” pic.twitter.com/e6qwMgTExY — Bayern & Football (@MunichFanpage) June 24, 2025

「我們創造了很多機會，尤其下半場踢得真的很好，如果你浪費一對一與門將的機會，就要付出代價，」孔帕尼接著表示。

穆勒受訪時則進一步補充道，「下半場我們非常具有侵略性，也真的消耗對手，但某種程度上來說，我們沒拿到平局或勝利，是我們自己的錯。」

儘管吞敗，拜仁慕尼黑也早已提前晉級16強，賽後陣中並無太多沮喪情緒，隊長「德國門神」諾伊爾（Manuel Neuer）表示，「今天實在太熱了，我們不想找藉口，因為大家都在相同條件下踢球，我們上半場不夠有存在感，是我們的錯，不過看到下半場的表現，我們對接下來感到樂觀。」

孔帕尼最後也強調球隊將帶著正面能量迎戰弗拉門戈，「我們不會帶著負面情緒進入16強，相反的，我們擁有很大的動能，我們主導比賽並創造更多機會，但沒贏球，這種事在淘汰賽不能再發生。」