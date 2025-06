拜仁小組收官戰不敵本菲卡　第2名之姿晉級世俱盃16強

▲拜仁陣中老大哥穆勒(Thomas Müller)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

世界俱樂部盃小組賽最終輪,在北卡羅納州夏洛特炙熱的天氣下,德甲冠軍拜仁慕尼黑遭遇苦戰,最終以0比1不敵葡萄牙勁旅本菲卡,吞下首敗;拜仁以C組第2名之姿晉級16強,將於台灣時間週一對戰D組榜首弗拉門戈。

上半場第13分鐘,本菲卡謝爾德魯普(Andreas Schjelderup)接應奧斯內斯(Fredrik Aursnes)的右路低傳,一腳射破拜仁大門,這記進球成為本場兩隊唯一進球,最終本菲卡1比0獲勝,隊史首度擊敗拜仁,讓葡超霸主躍升C組榜首。

「我認為我們上半場真的踢得不夠好,在這樣的場地和高溫下,我擔心比賽節奏會不如以往流暢,」拜仁主帥孔帕尼(Vincent Kompany)賽後坦言。

下半場拜仁頻繁發動進攻,多次逼近破門邊緣,基米希(Joshua Kimmich)的遠射因凱恩(Harry Kane)越位被判無效;帕夫洛維奇(Aleksandar Pavlovic)與薩內(Leroy Sané)的攻門也都被本菲卡門將化解,萊默(Konrad Laimer)的中柱與穆勒(Thomas Müller)的頭球也都與得分擦身而過。

Manuel Neuer: “We didn’t have the intensity in the 1st half, but in the 2nd half we showed the real FC Bayern and this is how we want to play.” pic.twitter.com/e6qwMgTExY