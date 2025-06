史上首見！雷霆菜鳥NBA首秀前就奪冠　還是第3年輕冠軍得主

▲雷霆19歲菜鳥後衛托皮奇還未在NBA登場就贏得總冠軍,寫下歷史紀錄。(圖/翻攝自X/NBA)

記者游郁香/綜合報導

雷霆喜迎搬遷至奧克拉荷馬後的首冠,陣中19歲菜鳥後衛托皮奇(Nikola Topic)也創下歷史紀錄,他是去年首輪第12順位新秀,因前十字韌帶撕裂而尚未在NBA登場,他因此成為史上首位尚未打過任何NBA比賽前就奪得總冠軍的球員,也是史上第3年輕的歐布萊恩金盃得主。

這次奪冠是雷霆真正的「團隊勝利」,他們擁有本季NBA最完整、甚至可能是最均衡的陣容之一。在當家一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)的帶領下成功登頂,SGA不僅榮膺例行賽MVP,還拿下總決賽MVP。

Nikola Topic just rewrote NBA history without ever suiting up ????



The OKC Thunder rookie, sidelined all season with a torn ACL, has officially become the first player ever to win an NBA title before playing a single game.



That's right, a championship ring without logging a… pic.twitter.com/rgVSPijiNx