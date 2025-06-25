史上首見！雷霆菜鳥NBA首秀前就奪冠　還是第3年輕冠軍得主

▲雷霆19歲菜鳥後衛托皮奇還未在NBA登場就贏得總冠軍，寫下歷史紀錄。（圖／翻攝自X／NBA）

記者游郁香／綜合報導

雷霆喜迎搬遷至奧克拉荷馬後的首冠，陣中19歲菜鳥後衛托皮奇（Nikola Topic）也創下歷史紀錄，他是去年首輪第12順位新秀，因前十字韌帶撕裂而尚未在NBA登場，他因此成為史上首位尚未打過任何NBA比賽前就奪得總冠軍的球員，也是史上第3年輕的歐布萊恩金盃得主。

這次奪冠是雷霆真正的「團隊勝利」，他們擁有本季NBA最完整、甚至可能是最均衡的陣容之一。在當家一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的帶領下成功登頂，SGA不僅榮膺例行賽MVP，還拿下總決賽MVP。

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Nikola Topic just rewrote NBA history without ever suiting up ????



The OKC Thunder rookie, sidelined all season with a torn ACL, has officially become the first player ever to win an NBA title before playing a single game.



That's right, a championship ring without logging a… pic.twitter.com/rgVSPijiNx — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 24, 2025

更令人驚奇的是，這支雷霆的潛力恐怕還沒完全釋放。其中一位年輕天才，去年首輪第12順位新秀托皮奇尚未在NBA出賽，就已經成為冠軍成員，創下歷史首見的紀錄。

這位身高6呎6吋（約198公分）的控衛曾被視為選秀前5順位的熱門人選，《CBS 體育》的選前模擬甚至一度將他排到榜眼位置，但因為撕裂前十字韌帶，他還未能在NBA亮相。

19歲又317天的托皮奇也是NBA史上第3年輕的冠軍得主，僅次於同樣來自塞爾維亞的米利西奇（Darko Milicic）（2004年隨活塞奪冠，當時18歲又361天），以及庫明加（Jonathan Kuminga）（2022年隨勇士封王，當時19歲又253天）。