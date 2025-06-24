陳愷佑在二軍學「二游的靜與動」　期許讓林威助養出富邦的江坤宇

▲陳愷佑。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將具有旅日資歷的陳愷佑，日前首度升上一軍。他受訪時分享，自己具備日文能力，在二軍與日籍教練團溝通無礙，與農場主管林威助更是以日文交流。他透露，林威助以江坤宇為例鼓勵他，所以他期許自己「讓林桑在富邦養出像江坤宇這樣的選手。」

談及這次升上一軍的機會，陳愷佑坦言「偏意外」。原先球團安排他在二軍穩定養成，但因辛元旭動刀缺陣，才讓他獲得機會。他本季在二軍已累計敲出3發全壘打，長打能力顯著提升。他也坦率表示：「想法改變很多，以前比較依賴腳程，講求確實擊球、積極跑壘。今年成績慢慢打出來後，也開始思考自己適合成為什麼樣的打者。」他進一步提到，雖然有意識追求長打，卻也連帶讓打擊率稍有下降。

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回顧在日本的訓練經歷，高中時期他同時擔任投手與二壘手，大學則專注於投手訓練。陳愷佑說：「我們的二軍總教練（後藤光尊）過去是日職的頂尖選手，我問了他很多。他告訴我，二壘是『靜』、游擊是『動』。二壘守備要先把球穩穩接好，這是我今年才學到的新觀念。」

對於同梯曾子祐已在一軍先發，陳愷佑坦言多少會羨慕，但他也反思自身成長歷程：「我回台灣後才開始守內野，高中打的是鋁棒、大學又練投手，等於是從2023年才正式開始適應木棒，也還要重新適應台灣的天氣，這對我來說是很大的挑戰。」

期許以江坤宇為榜樣，陳愷佑透露，「林桑告訴我把江坤宇成功的例子告訴我，我希望讓林桑過來富邦也可以養出像江坤宇一樣的選手。」林桑過去也曾鼓勵他，上一軍就別下來。

富邦二軍體系中有多位日本籍教練，陳愷佑擅長日文的優勢在此充分發揮，「很多細節就不需要透過翻譯，像是賽前的敬禮儀式，剛好我會日文，教練就會直接要我協助帶動大家。」他還笑說，平時與林威助打招呼都會說日文的早安、午安，而林威助也喜歡用日文回應打擊上的提問。