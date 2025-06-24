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張育成右手肘骨刺纏身暫不考慮動刀　能否趕上明星賽未知數

▲富邦悍將張育成。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將隊長張育成因手肘傷勢缺陣，經檢查後發現有骨刺問題，目前恢復狀況已有好轉，但在傳球時仍受到影響。他表示，會盡力打完整個球季，結束後再考慮是否動刀治療。

張育成於4月13日撲壘時傷及左肩，休養一個多月後，於5月25日於二軍例行賽復出。在6月3日比賽時，因右手肘震到而休息未出賽，6月10日被降回二軍。他24日受訪時表示，檢查出手肘骨刺會影響傳球，每天練習後都得放鬆，不然會持續感到不適。最近情況已有改善，回憶剛開始復健的前兩週，幾乎無法傳球，不過打擊部分則影響不大。

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本季遭遇傷痛困擾，張育成坦言，「受傷不是自己所能掌控，既然發生了就面對它，努力恢復，需要一點時間。沒辦法幫助球隊也感到很不舒服，現在目標就是想要回到球場。」

這個骨刺並非新生，是之前就存在的。至於是否立即開刀，他已與防護團隊討論過，由於術後需約一個月恢復，目前仍傾向觀察狀況，等打完球季後再處理。

總教練陳金鋒表示：「他狀況正在慢慢好轉，已經逐漸恢復傳球與打擊。」至於是否趕得上7月的明星賽，鋒總指出仍需每日觀察。

談到入選明星賽及全壘打大賽，張育成感謝球迷支持，「謝謝大家投票讓我有機會參與明星賽和全壘打大賽，希望能盡快回到場上。不過是否參加，還要看當週身體狀況是否能負荷。」

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