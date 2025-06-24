梅西對決前東家！邁阿密國際晉級世俱盃16強將強碰PSG

▲邁阿密國際隊長梅西（Lionel Messi）領軍球隊進入世俱盃16強。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2025世界俱樂部盃小組賽最終輪，梅西（Lionel Messi）率領的邁阿密國際在與帕梅拉斯（Palmeiras）2比2握手言和後，以不敗之姿拿下小組第2，順利晉級16強淘汰賽。邁阿密國際是唯一闖進淘汰階段的美職聯（MLS）球隊，接下來將面對歐冠冠軍，同時也是梅西2021至2023年效力過的巴黎聖日耳曼，話題性十足。

邁阿密國際是本屆唯一挺進淘汰賽的MLS代表，他們在上半場第16分鐘靠著阿倫德（Tadeo Allende）的進球首開紀錄，下半場第65分鐘烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Suárez）單刀直入左腳勁射再下一城，邁阿密國際2比0擴大領先。

TADEO ALLENDE FOR THE LEAD ????‍♂️????



pic.twitter.com/oRthGsAAcT — Major League Soccer (@MLS) June 24, 2025

眼看即將握有晉級優勢，帕梅拉斯卻在比賽末段連轟兩球，最終雙方2比2握手言和，邁阿密國際無緣小組第一，若勝出原將對上博塔佛戈，如今則得強碰法甲豪門同時也是今年歐冠冠軍的巴黎聖日耳曼。

Take a bow, Luis Suarez



pic.twitter.com/Ea7eTOh3nJ — Major League Soccer (@MLS) June 24, 2025

「我們原本全都掌握住了，一度已經想著要和博塔佛戈交手，但足球就是這樣，分心15、30秒，就會付出代價，」蘇亞雷斯賽後表示，「我們知道這場比賽將非常艱難、複雜，但我們有能與之抗衡的武器。」

這場16強對決話題十足，除了梅西將首度對上前東家PSG，蘇亞雷斯、阿爾巴（Jordi Alba）與布斯克茲（Sergio Busquets）也將重逢昔日巴塞隆納主帥恩里克（Luis Enrique），宛如一場巴薩舊將大會師。

「我為球隊感到驕傲，現在我們要對抗像巴黎這樣頂尖的球隊，對我來說，他們踢的是全歐洲最好的足球，這場比賽肯定非常艱難，但我們會全力拚戰，他們是當今世界上踢得最好的球隊，」阿爾巴提及，「為什麼不能夢想擊敗歐洲冠軍呢？我們清楚他們球員的實力，而我認為恩里克是全世界最棒的教練，我對他非常了解。」

Leo Messi will face his former club and the champions of Europe PSG in the last 16 pic.twitter.com/un5IVZ3A9o — B/R Football (@brfootball) June 24, 2025

「對我來說，他是最棒的，不只是教練，也是優秀的管理者，他們整個教練團隊都很出色，我也很期待見到許多人，以及當年一起在巴薩共事的球員們，能再次與他們共享賽場很開心，」阿爾巴最後補充，「這是90分鐘的比賽，我認為我們應該為前面三場比賽的表現感到自豪，現在就要和PSG一決高下。」





Lionel Messi ghosts against Palmeiras on his birthday which results in Inter Miami ending up facing PSG in the round of 16.pic.twitter.com/686J1o32kF — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 24, 2025

這場世俱盃焦點戰役將於台灣時間6月30日中午12點在喬治亞州亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場舉行，邁阿密國際是能否夠對「當今最完整球隊」PSG造成威脅，令人拭目以待。