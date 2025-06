梅西對決前東家！邁阿密國際晉級世俱盃16強將強碰PSG

▲邁阿密國際隊長梅西(Lionel Messi)領軍球隊進入世俱盃16強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2025世界俱樂部盃小組賽最終輪,梅西(Lionel Messi)率領的邁阿密國際在與帕梅拉斯(Palmeiras)2比2握手言和後,以不敗之姿拿下小組第2,順利晉級16強淘汰賽。邁阿密國際是唯一闖進淘汰階段的美職聯(MLS)球隊,接下來將面對歐冠冠軍,同時也是梅西2021至2023年效力過的巴黎聖日耳曼,話題性十足。

邁阿密國際是本屆唯一挺進淘汰賽的MLS代表,他們在上半場第16分鐘靠著阿倫德(Tadeo Allende)的進球首開紀錄,下半場第65分鐘烏拉圭前鋒蘇亞雷斯(Luis Suárez)單刀直入左腳勁射再下一城,邁阿密國際2比0擴大領先。

眼看即將握有晉級優勢,帕梅拉斯卻在比賽末段連轟兩球,最終雙方2比2握手言和,邁阿密國際無緣小組第一,若勝出原將對上博塔佛戈,如今則得強碰法甲豪門同時也是今年歐冠冠軍的巴黎聖日耳曼。

「我們原本全都掌握住了,一度已經想著要和博塔佛戈交手,但足球就是這樣,分心15、30秒,就會付出代價,」蘇亞雷斯賽後表示,「我們知道這場比賽將非常艱難、複雜,但我們有能與之抗衡的武器。」

這場16強對決話題十足,除了梅西將首度對上前東家PSG,蘇亞雷斯、阿爾巴(Jordi Alba)與布斯克茲(Sergio Busquets)也將重逢昔日巴塞隆納主帥恩里克(Luis Enrique),宛如一場巴薩舊將大會師。

「我為球隊感到驕傲,現在我們要對抗像巴黎這樣頂尖的球隊,對我來說,他們踢的是全歐洲最好的足球,這場比賽肯定非常艱難,但我們會全力拚戰,他們是當今世界上踢得最好的球隊,」阿爾巴提及,「為什麼不能夢想擊敗歐洲冠軍呢?我們清楚他們球員的實力,而我認為恩里克是全世界最棒的教練,我對他非常了解。」

Leo Messi will face his former club and the champions of Europe PSG in the last 16 pic.twitter.com/un5IVZ3A9o