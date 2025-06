單場4打點追平生涯最佳　哈勒戴率金鶯6比0痛宰遊騎兵奪勝

▲哈勒戴(Jackson Holliday)單場4打點平生涯最佳。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

巴爾的摩金鶯新星哈勒戴(Jackson Holliday)在台灣時間24日交手德州遊騎兵的比賽中火力全開,繳出單場猛打賞的表現並貢獻4分打點,率領金鶯6比0完封遊騎兵;此役哈勒戴不僅追平生涯最佳打點紀錄,也讓自己爭取入選今年明星賽的機會增添了不少。

ALL-STAR ⁰⁰ Vote right now: https://t.co/Uogu5dME6O pic.twitter.com/jqIH1XY2oC

3局下半哈勒戴先是從遊騎兵左投柯賓(Patrick Corbin)手中擊出帶有打點的二壘安打,助隊1比0首開紀錄;5局下半哈勒戴再補上一支3分砲,金鶯4比0拉開比分,8局下半哈勒戴再補上一安,完成單場3安猛打賞表現,這場比賽是他本季第7場3安打比賽,整場貢獻4分打點也追平個人生涯單場打點紀錄。

此外,根據今天大聯盟公布的明星賽票選結果,哈勒戴以80萬6133票位居美聯二壘手第2,僅次於老虎托瑞斯(Gleyber Torres,113萬3888票),稍微領先太空人奧圖維(Jose Altuve,79萬5123票)。若哈勒戴能維持前2,他將晉級第2階段票選(6月30日至7月2日),目前第一階段將於周四中午(美東時間)截止,球迷每日可投票5次。

Set it off pic.twitter.com/wBw6MWvU7h

對於被納入明星賽票選行列,哈勒戴賽後表達感激之情,「能處在這個位置已經是一種祝福,而能被納入明星賽票選名單真是太棒了,我很幸運、也很感恩,不論最後結果如何,這都是一種榮耀。」

哈勒戴本季出賽71場,打擊率2成65,敲出12支二壘安打、2支三壘安打、9轟,貢獻32分打點,OPS為.735,各項打擊數據皆顯示他在大聯盟第2個球季已大幅進步。去年哈勒戴在面對左投時表現掙扎,常遭教練排除先發,但今年6月他對左投的打擊率高達3成67,狀況大有起色。

An All-Star from every angle



Vote again: https://t.co/Uogu5dNbWm pic.twitter.com/GuSLyhDNWg