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單場4打點追平生涯最佳　哈勒戴率金鶯6比0痛宰遊騎兵奪勝

▲哈勒戴（Jackson Holliday）單場4打點平生涯最佳。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈勒戴（Jackson Holliday）單場4打點平生涯最佳。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

巴爾的摩金鶯新星哈勒戴（Jackson Holliday）在台灣時間24日交手德州遊騎兵的比賽中火力全開，繳出單場猛打賞的表現並貢獻4分打點，率領金鶯6比0完封遊騎兵；此役哈勒戴不僅追平生涯最佳打點紀錄，也讓自己爭取入選今年明星賽的機會增添了不少。

3局下半哈勒戴先是從遊騎兵左投柯賓（Patrick Corbin）手中擊出帶有打點的二壘安打，助隊1比0首開紀錄；5局下半哈勒戴再補上一支3分砲，金鶯4比0拉開比分，8局下半哈勒戴再補上一安，完成單場3安猛打賞表現，這場比賽是他本季第7場3安打比賽，整場貢獻4分打點也追平個人生涯單場打點紀錄。

此外，根據今天大聯盟公布的明星賽票選結果，哈勒戴以80萬6133票位居美聯二壘手第2，僅次於老虎托瑞斯（Gleyber Torres，113萬3888票），稍微領先太空人奧圖維（Jose Altuve，79萬5123票）。若哈勒戴能維持前2，他將晉級第2階段票選（6月30日至7月2日），目前第一階段將於周四中午（美東時間）截止，球迷每日可投票5次。

對於被納入明星賽票選行列，哈勒戴賽後表達感激之情，「能處在這個位置已經是一種祝福，而能被納入明星賽票選名單真是太棒了，我很幸運、也很感恩，不論最後結果如何，這都是一種榮耀。」

哈勒戴本季出賽71場，打擊率2成65，敲出12支二壘安打、2支三壘安打、9轟，貢獻32分打點，OPS為.735，各項打擊數據皆顯示他在大聯盟第2個球季已大幅進步。去年哈勒戴在面對左投時表現掙扎，常遭教練排除先發，但今年6月他對左投的打擊率高達3成67，狀況大有起色。

「我告訴教練團，這就是我們未來5年的開路先鋒。我不認為這孩子會從這個打序換下來，」金鶯代理總教練曼索里諾（Tony Mansolino）賽後提到，「我曾在6月12日對老虎的比賽中把他從第一棒拿下來，但我想我再也不會這麼做了，除非有什麼意外情況。」

對於主帥的肯定，哈勒戴受訪時談及此事也難掩喜悅，「太酷了，能聽到這樣的話真的很棒，能獲得他的信任，並在這樣一支強隊擔任開路先鋒，試著帶動球隊節奏，這意義重大。」

哈勒戴也火力支援先發左投特羅傑斯（Trevor Rogers）轉隊後的代表作，羅傑斯今天主投8局無失分，只被敲出3支一壘安打，無保送、送出4次三振，投球數則為101球，展現穩定壓制力。這是羅傑斯本季3場先發中的第2場完封，同時也是自2023年9月26日以來，首位金鶯投手投滿8局。

關鍵字： MLB金鶯遊騎兵

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