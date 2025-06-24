未成年性交罪遭求刑5年　光芒法蘭柯大聯盟生涯「宣判死刑」

▲法蘭柯（Wander Franco）開庭時神情落魄，罪有應得。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

多明尼加檢察官在台灣時間24日正式對光芒球星法蘭柯（Wander Franco）依與未成年性交罪提起公訴，具體求刑5年，而這也代表法蘭柯確定無法重返大聯盟。

Wander Franco es el vivo ejemplo de que no hay nada más triste en la vida que el talento desperdiciado... pic.twitter.com/gr83jPDdee [廣告]請繼續往下閱讀... June 23, 2025

檢察官在法庭上提及，有足夠證據證明法蘭柯與該名未成年少女有長達4個月的關係，而且法蘭柯轉移大筆金錢給該名未成年少女的母親，讓她同意這段非法關係。

隨後檢察官表示，在突擊搜查該母親的住所時，發現了由法蘭柯交付的68500美元和35000美元。「我們要求對已證實的性侵未成年人罪行判處五年徒刑，」檢察官馬丁內斯（José Martinez）說道。

Wander Franco en la corte el lunes en República Dominicana. Juicio en su contra entró hoy en su etapa final. pic.twitter.com/379s5yNOy9 — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) June 23, 2025

除此之外，檢方還要求判處法蘭柯在普拉塔港（多明尼加共和國第三大城市）服刑，並請求判處該女孩母親10年監禁，理由是她因利慾薰心，讓自己女兒處於性交易的泥沼中。

La defensa de Wander Franco niega todas las acusaciones y dice que no hay pruebas. https://t.co/T5t1ufIETR pic.twitter.com/Ru0Pxy5yTp — tampahoy.com (@TampaHoy) June 23, 2025

法蘭柯的辯護律師文圖拉（Irina Ventura）則表示，檢方的說法含糊不清，並且兩人（法蘭柯與女孩母親）都是共犯，難以認定主謀，「法蘭柯是什麼？他是女孩母親的同謀？還是這起刑事共謀罪的主要實施者？」

文圖拉批評檢方證據不足，並且請求法院撤銷對法蘭柯的指控，在雙方律師進行結案陳詞後，正在審理案件的普拉塔港合議庭宣布，將於周四下午對此案作出最終判決。

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