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麥康諾哽咽向溜馬迷道歉　感性談哈利伯頓：他重傷還安慰我們

記者游郁香／綜合報導

溜馬在總冠軍搶七戰首節就遭逢噩耗，一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）帶傷上陣演變成阿基里斯腱受傷，最終與隊史首冠失之交臂，奮力從板凳砍下16分、6籃板的麥康諾（T.J. McConnell）賽後哽咽向球迷致歉，他也談到哈利伯頓重傷後仍堅強地在球員通道安慰隊友，「這就是他，他是最棒的人。」

▲▼溜馬資深替補麥康諾搶七戰後紅了眼眶，向球迷道歉。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬資深替補麥康諾搶七戰後紅了眼眶，向球迷道歉。（圖／達志影像／美聯社）

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33歲麥康諾身高僅6呎1吋（約185公分），但他的風格強硬、球商極高，是溜馬季後賽的重要輪替球員，尤其總冠軍賽，他7戰有5場得分上雙，他在G6已創下總決賽歷史紀錄，成為史上第1位板凳出發，卻能累積至少60分、25助攻、15籃板的球員。

在陣中一哥哈利伯頓搶七戰首節就重傷退場後，麥康諾數度挺身而出，他上場28分鐘，以13投8中攻下16分、6籃板、3助攻，努力填補哈利伯頓的空缺，無奈團隊失去體系「核心」後，沒能有效掌控節奏，頻頻失誤，最終以91比103敗給雷霆。

麥康諾賽後紅了眼眶，他在傳奇前輩米勒（Reggie Miller）懷中哭泣，並與拄著拐杖仍堅持出來迎接隊友的哈利伯頓緊緊相擁，他情緒激動，拭去了眼淚，畫面令人心碎。

麥康諾在記者會上語帶哽咽向溜馬球迷致歉，「他們真的是無與倫比。我要為我們差一步向他們道歉。沒有他們，我們不可能走到這一步。是他們的支持推動我們贏下很多比賽，能在他們面前打球，是我的榮幸。」

▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／ 達志影像／美聯社）

▲溜馬一哥哈利伯頓遭逢阿基里斯腱重傷。（圖／ 達志影像／美聯社）

東區冠軍賽MVP西亞卡姆（Pascal Siakam）也說，「我們真的很抱歉，我們想為印城做這件事。這座城市、這個州，他們配得上冠軍。我們比誰都更想贏，只是為了這個地方。這裡的人以籃球為生命，能夠來到這樣的環境，讓我深深體會籃球對這個群體的意義。」

談到哈利伯頓重傷後仍在休息室外迎接每一位隊友，麥康諾說，「這一點也不讓我意外，他就是那樣的隊友。他可以留在休息室自憐，但他選擇站出來安慰我們。這就是他會做的事，他是最棒的人。」令所有人動容。

▲▼溜馬板凳「白人救世主」麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬板凳「白人救世主」麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA印第安納溜馬T.J. McConnellTyrese Haliburton

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