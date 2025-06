麥康諾哽咽向溜馬迷道歉　感性談哈利伯頓：他重傷還安慰我們

記者游郁香/綜合報導

溜馬在總冠軍搶七戰首節就遭逢噩耗,一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)帶傷上陣演變成阿基里斯腱受傷,最終與隊史首冠失之交臂,奮力從板凳砍下16分、6籃板的麥康諾(T.J. McConnell)賽後哽咽向球迷致歉,他也談到哈利伯頓重傷後仍堅強地在球員通道安慰隊友,「這就是他,他是最棒的人。」

▲溜馬資深替補麥康諾搶七戰後紅了眼眶,向球迷道歉。(圖/達志影像/美聯社)

33歲麥康諾身高僅6呎1吋(約185公分),但他的風格強硬、球商極高,是溜馬季後賽的重要輪替球員,尤其總冠軍賽,他7戰有5場得分上雙,他在G6已創下總決賽歷史紀錄,成為史上第1位板凳出發,卻能累積至少60分、25助攻、15籃板的球員。

在陣中一哥哈利伯頓搶七戰首節就重傷退場後,麥康諾數度挺身而出,他上場28分鐘,以13投8中攻下16分、6籃板、3助攻,努力填補哈利伯頓的空缺,無奈團隊失去體系「核心」後,沒能有效掌控節奏,頻頻失誤,最終以91比103敗給雷霆。

Tyrese Haliburton being there for HIS teammates after his Achilles injury ???????????? pic.twitter.com/ONojpg6cqa