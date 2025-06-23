備戰經典賽！蔡其昌7月赴美親訪3位混血好手「展現誠意與熱情」

▲卡洛爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／台北報導

為備戰2026年世界棒球經典賽，中華職棒會長蔡其昌將於7月赴美，親自拜訪卡洛爾（Corbin Carroll）、朗（Jonathon Long）與費爾柴德（Stuart Fairchild）三位具中華隊資格的混血好手。

蔡其昌表示：「7月9日出發，會在明星賽前趕回台灣。此行的主要任務是拜訪球迷朋友們最關注的三位具有美國籍、符合中華隊資格的球員。和他們的會面時間與地點都已確認，他們也都很樂意與我們討論相關事宜。」

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深知任務困難，蔡其昌坦言，像卡洛爾這樣的大聯盟明星球員，甚至可能有機會入選美國國家隊。他們都是非常優秀的球員，因此會有生涯規劃上的考量。這項任務並不容易，也更加需要展現誠意與熱情，親自跑一趟。他透露，此行將同時前往美國東岸與西岸，希望在見面後能帶回好消息。

針對其他旅美台灣球員，蔡其昌說：「如果在主要拜訪點附近剛好有旅美小聯盟球員比賽，會安排見面與邀請，例如林維恩、沙子宸就比較有機會。如果總教練曾豪駒有需要的探訪行程，會再行安排；若無法成行，將由陳偉殷接手協助。」

此次赴美行程由郭泓志陪同，陳偉殷則在當地提供支援，秘書長楊清瓏也將同行。未來教練團確認名單後，將由上述團隊進行訪視。蔡其昌也透露，今年將另行安排赴日行程，由教練林威助協助相關事務。