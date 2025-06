代打一棒終結！「小鷹俠」再見一擊率教士3比2氣走皇家

▲「小鷹俠」伊格列夏斯(Jose Iglesias)夯出再見安打。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

聖地牙哥教士今(台灣時間23日)上午坐鎮主場迎戰堪薩斯皇家,教士此役靠著「小鷹俠」伊格列夏斯(Jose Iglesias)從板凳出發代打的驚奇演出,在比賽後段連續關鍵貢獻,最終以3比2氣走皇家喜迎逆轉勝;伊格列夏斯本場僅出賽3局,卻包辦全隊3分打點,成為比賽獲勝最大功臣。

7局下半,教士在2出局滿壘的情況下換上伊格列夏斯代打柯朗沃斯(Jake Cronenworth),面對皇家右投厄塞格(Lucas Erceg)時,伊格列夏斯在2好0壞的劣勢下鎖定一記97英哩速球擊出右外野安打,一棒幫助球隊扳平比分至2比2。

「從板凳出發,在這種情境下還能為球隊貢獻,我真的很高興能完成任務,」伊格列夏斯賽後表示。

緊接著比賽來到9局下半,主場教士攻勢再起,艾瓦雷茲(Luis Arraez)與柏格茲(Xander Bogaerts)輪番擊出安打,教士一出局進佔2、3壘,隨後伊格列夏斯面對皇家防線守備前移時擊出一記游擊方向滾地球,球剛好偏向游擊手小惠特(Bobby Witt Jr.)左側,三壘隊友艾瓦雷茲直接衝回本壘,最終教士3比2贏球,喜迎主場逆轉勝。

OMG



Jose Iglesias ties it in the 7th and then walks it off in the 9th! pic.twitter.com/Li2WFvgPti