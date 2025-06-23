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代打一棒終結！「小鷹俠」再見一擊率教士3比2氣走皇家

▲「小鷹俠」伊格列夏斯（Jose Iglesias）夯出再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲「小鷹俠」伊格列夏斯（Jose Iglesias）夯出再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士今（台灣時間23日）上午坐鎮主場迎戰堪薩斯皇家，教士此役靠著「小鷹俠」伊格列夏斯（Jose Iglesias）從板凳出發代打的驚奇演出，在比賽後段連續關鍵貢獻，最終以3比2氣走皇家喜迎逆轉勝；伊格列夏斯本場僅出賽3局，卻包辦全隊3分打點，成為比賽獲勝最大功臣。

7局下半，教士在2出局滿壘的情況下換上伊格列夏斯代打柯朗沃斯（Jake Cronenworth），面對皇家右投厄塞格（Lucas Erceg）時，伊格列夏斯在2好0壞的劣勢下鎖定一記97英哩速球擊出右外野安打，一棒幫助球隊扳平比分至2比2。

「從板凳出發，在這種情境下還能為球隊貢獻，我真的很高興能完成任務，」伊格列夏斯賽後表示。

緊接著比賽來到9局下半，主場教士攻勢再起，艾瓦雷茲（Luis Arraez）與柏格茲（Xander Bogaerts）輪番擊出安打，教士一出局進佔2、3壘，隨後伊格列夏斯面對皇家防線守備前移時擊出一記游擊方向滾地球，球剛好偏向游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）左側，三壘隊友艾瓦雷茲直接衝回本壘，最終教士3比2贏球，喜迎主場逆轉勝。

現年34歲的伊格列夏斯擁有13年大聯盟資歷，過去多為球隊主力先發，不過本季在內野深度充足的教士隊中，多半擔任替補角色或在面對左投時先發。賽後他也坦言仍在適應這種節奏，「這是一個過程，但我每天都感覺越來越自在，我只需要隨時準備上場，我把每天都當作是先發在準備，這就是我的心態。」

賽前伊格列夏斯對右投的OPS僅0.498，但教士主帥希爾特希爾特（Mike Shildt）仍選擇在關鍵時刻信任他，「你知道他們會換右投，而伊格列夏斯會咬住每一球，他真的拚盡全力。」希爾特說道。

關鍵字： MLB教士

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