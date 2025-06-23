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看哈利伯頓倒地秒上前關心　SGA心碎難想像：他是了不起的球員

記者游郁香／綜合報導

雷霆今（23）日在總決賽搶七戰以103比91擊退溜馬，捧起搬遷至奧克拉荷馬後的首座冠軍，他們也是史上第4支單季至少贏下84場比賽的球隊。「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）囊括年度、分區與總決賽MVP，堪稱最大贏家，不過他談到重傷退場的印城一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）時坦言，「我的心為他碎了。」

個性低調、沉穩的吉爾吉斯-亞歷山大，在生涯第7季迎來巔峰，他不僅奪下年度MVP，更率雷霆一路過關斬將，包括季後賽次輪7戰淘汰2023年冠軍隊金塊，總決賽又與東區「最強黑馬」溜馬廝殺了7場勝出，SGA開心捧起個人首座NBA總冠軍，沒有意外地獲頒FMVP。

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▲▼雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大看到溜馬少主哈利伯頓重傷，坦言心碎了。（圖／達志影像／美聯社）

SGA今年季後賽繳出場均29.9分、6.5助攻、5.3籃板，總冠軍系列7戰，平均更能砍30.3分、4.6籃板、5.6助攻、1.9抄截、1.6阻攻。除了場上表現優異，他的運動精神也贏得尊敬，當溜馬一哥哈利伯頓首節突然痛苦倒地時，他隨即走到對方身旁關心，隨後才回到板凳區。

談到哈利伯頓遭逢阿基里斯腱重傷，SGA賽後沉重地說，「我的心為他碎了。我無法想像，在人生最重要的一場比賽中，竟會發生那樣的事。」兩人整個系列賽互別苗頭，是今年總冠軍賽最吸睛的對位之一，可惜他們沒能決戰到最後一刻。

SGA向哈利伯頓表達敬意與祝福，「他真是一名了不起的球員，未來一片光明。那支球隊會在很長一段時間內都非常強大。他們是一支令人印象深刻的球隊，他則是一位令人印象深刻的球員。」

▲▼雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大捧起總冠軍和FMVP獎盃。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA雷霆Shai Gilgeous-Alexander溜馬Tyrese Haliburton

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