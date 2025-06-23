草地連勝勢不可擋　小蠻牛再奪女王盃冠軍締罕見紀錄

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）女王盃封王。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在女王盃決賽歷經2小時8分鐘的激戰後，以7比5、6比7（5）、6比2力退捷克好手萊日赫卡（Jiri Lehecka），成功蟬聯女王俱樂部冠軍，也收下他本季第5冠與生涯第21座巡迴賽冠軍頭銜。

「這項賽事對我意義非凡，」艾卡拉茲賽後表示，「我很開心能再次高舉獎盃，我來這裡的時候沒抱什麼期待，只希望能打出好球，習慣草地球場，我很幸運有許多朋友與家人陪伴，讓我在場內外都感到自在。」

這場勝利也讓艾卡拉茲成為現役第5位至少擁有4座草地賽冠軍的球員，與喬科維奇（ Novak Djokovic，8座）、貝雷蒂尼（Matteo Berrettini，4座）、弗里茲（Taylor Fritz，4座）與馬胡特（Nicolas Mahut，4座）並列；艾卡拉茲將以18連勝之姿進軍溫網，締造生涯最長連勝紀錄。

外界原本擔心艾卡拉茲法網奪冠後難以迅速適應草地節奏，但他以行動奪冠證明實力，「從紅土轉到草地真的非常困難，我在賽前只有2天練球時間，沒抱任何期待，只希望打2、3場、習慣草地移動、了解還需改進哪些地方，」艾卡拉茲提到。

艾卡拉茲對本周的進步感到特別自豪，「我很快適應草地，這讓我非常自豪，我的目標只是重新找回草地上的自在感，而不是奪冠或進決賽，我這周最驕傲的就是每天都在進步，從第一天到今天，我在草地上已經是另一個自己了。」

艾卡拉茲在決賽中轟出18記ACE，並在最後3場比賽中未遭破發，艾卡拉茲透露這是長期努力的成果，「這是我全年都在努力的事，無論是紅土、硬地還是草地，我一直專注於提升發球，我在動作上做了一些調整，這周效果明顯。」

雖然艾卡拉茲表示紅土仍是目前最愛的場地，但他在草地上的24勝3敗戰績及溫布頓2連霸的氣勢已無庸置疑，「每次在草地上比賽，我都覺得像回到家一樣，那種感覺真的很棒，」艾卡拉茲說道。