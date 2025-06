草地連勝勢不可擋　小蠻牛再奪女王盃冠軍締罕見紀錄

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)女王盃封王。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

西班牙名將艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)在女王盃決賽歷經2小時8分鐘的激戰後,以7比5、6比7(5)、6比2力退捷克好手萊日赫卡(Jiri Lehecka),成功蟬聯女王俱樂部冠軍,也收下他本季第5冠與生涯第21座巡迴賽冠軍頭銜。

Make some more room in the trophy cabinet @carlosalcaraz #HSBCChampionships pic.twitter.com/HEG0ZcXzsS